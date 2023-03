SVU Langau: „Zwölf Runden die beste Leistung am Platz bringen“

Details Sonntag, 05. März 2023 21:43

Mit dem Herbstmeistertitel in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal geht der SVU Langau als Gejagter in die Rückrunde. Ein enges Feld im vorderen Drittel der Tabelle verspricht viel Spannung im Kampf um den Aufstieg. Mit zwei Neuerwerbungen will der SVU Langau den Platz an der Spitze verteidigen. Im Gespräch mit ligaportal.at verrät Trainer Matthias Forster, was man sich für die Frühjahrssaison vornimmt.

Starkes Kollektiv als Erfolgsgarant

Mit großer Zufriedenheit blickt man beim SVU Langau zurück in die Herbstsaison. Dass man an der Tabellenspitze überwintert, lässt sich laut dem Trainer am äußerst starken Kollektiv festmachen. „Unsere Stärke ist, dass wir keinen Überspieler in unseren Reihen haben, sondern dass die Mannschaft als Kollektiv richtig gut funktioniert. Jeder ist ungefähr auf einem Level“, meint Forster.

Ziegler und Rysavy zieht es nach Langau

Dieses Kollektiv zu verstärken, galt als Devise für die Übertrittszeit. Der Trainer der Langauer ist überzeugt, dass die beiden Neuzugänge Rudolf Ziegler und Michal Rysavy die Mannschaft auf ein neues Level heben können. „Der Ziegler Rudi hat in Raabs Gebietsliga und in Weitersfeld, 1.Klasse gespielt. Er kann uns mit Sicherheit einerseits läuferisch, andererseits technisch im Zentrum, sowohl in der Innenverteidigung als auch als defensiver Mittelfeldspieler eine Klasse stärker machen. Mit Michal Rysavy haben wir im Sturm gewechselt, weil er beweglicher ist und uns in der Offensive viel Räume schaffen kann“, freut sich der Trainer über hinzugewonne Qualität. Eine Personalie wird dem SVU Langau aber weiterhin nicht zur Verfügung stehen, wie Forster berichtet: „Was momentan am meisten wehtut ist, dass unser Kapitän der Rainer Reiß Wurst für die komplette Rückrunde ausfällt, weil sich seine Knieverletzung schwerer herausstellte, was vorher eigentlich vermutet worden ist.“

Die Vorbereitung geht schon langsam in die finale Phase. Die Ausdauereinheiten hat die Mannschaft bereits abgespult. „Aktuell sind wir eher schon in Richtung spielerische Linie unterwegs und bis jetzt verlauft alles sehr zufriedenstellend. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und die Vorbereitungsmatches waren bereits sehr vielsprechend“, so Forster.

Fünfkampf um den Meistertitel

Im Titelrennen erwartet er einen Fünfkampf. „Ich glaube die Top Fünf werden relativ lange beieinander bleiben. Unser Ziel ist es, dass wir zwölf Runden die beste Leistung am Platz bringen und dann schauen wir was los ist. Ich möchte so lange wie möglich vorne mitmischen“, erwartet Forster im Kampf um den Titel starke Gegner.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei