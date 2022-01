Für Weikersdorf sind 100 Tore möglich

Details Sonntag, 02. Januar 2022 17:14

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Günter Pürzl, Trainer des SV Weikersdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft darf sich in der 2. Klasse Steinfeld nach zwöf Siegen und nur einem Remis als ungeschlagener Winterkönig feiern lassen. Nach 64 Volltreffern in 13 Partien im Herbst ist für die "Kanoniere" aus Weikersdorf im Frühjahr 2022 sogar die Schallmauer von 100 Toren möglich. Allein Ulrich Hauke brachte es als Liga-Topscorer bisher auf gleich 21 Treffer.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Günter Pürzl: "Wir sind sehr zufrieden mit der Herbstsaison, haben unsere Ziele erreicht bzw. sogar noch übertroffen. Wir haben nach einem durchwachsenen Start in einen Lauf gefunden, der bis zum Schluss angehalten hat."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Pürzl: "Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Der Vorstand ist schon letztes Jahr erweitert worden, ist sehr aktiv auf und abseits des Platzes. Die sportliche Leitung hat die richtigen Entscheidungen getroffen und die Mannschaft richtig gut verstärkt."

Neuer Meister wird nur der SVW!

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Pürzl: "Als Abgang haben wir leider Robin Gaizenauer zu vermelden. Wir freuen uns dafür aber mit Florian Sederl einen "jungen Wilden" in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen. Ansonsten haben wir keinen Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Pürzl: "Wir hatten in der Herbstsaison leider viele Verletzte zu beklagen, durch unseren großen ausgeglichenen Kader und unseren sehr guten jungen Spieler konnten wir die Ausfälle aber sehr gut kompensieren."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Pürzl: "Unser Ziel ist unseren Platz zu halten :)"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Pürzl: "Wir gehen schon davon aus das wir im Frühjahr spielen können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Pürzl: "Der SV Weikersdorf!"

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!