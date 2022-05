Admira Wr. Neustadt holt sich gegen Club 83 Packung ab

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:00

2. Klasse Steinfeld: Rund 145 Besucher kamen an die Admira-Sportanlage um sich das Derby gegen Club 83 Wr. Neustadt anzusehen. Die Admira Wr. Neustadt blieb gegen den Club 83 Wr. Neustadt chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Marco Lohr brachte den FV Club 83 Wr. Neustadt in der elften Spielminute per Strafstoß in Führung. Leonard Gashi beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Alperen Sahinarslan schien die Partie bereits in der 60. Minute mit dem Club 83 Wr. Neustadt einen sicheren Sieger zu haben. Dem Club 83 Wr. Neustadt gelang in der 73. Spielminute der vierten Tagestreffer durch Miachael Malota. Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war der SV Admira Wr. Neustadt vor heimischer Kulisse mit 0:4 geschlagen.

Club 83 setzt sich ab

Kurz vor Saisonende steht das Heimteam mit 22 Punkten auf Platz elf. In der Verteidigung der Admira Wr. Neustadt stimmt es ganz und gar nicht: 67 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der SV Admira Wr. Neustadt schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der FV Club 83 Wr. Neustadt nun auf dem achten Platz steht. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der Club 83 Wr. Neustadt derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der FV Club 83 Wr. Neustadt insgesamt nur fünf Zähler.

Während die Admira Wr. Neustadt am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) bei der Reserve von SC Berndorf gastiert, duelliert sich der Club 83 Wr. Neustadt zeitgleich mit dem ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – FV Club 83 Wr. Neustadt, 0:4 (0:2)

73 Michael Malota 0:4

60 Alperen Sahinarslan 0:3

32 Leonard Gashi 0:2

11 Marco Lohr 0:1