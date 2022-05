ATSV Wöllersdorf bringt Oed/Waldegg herbe Pleite bei

Details Montag, 30. Mai 2022 01:45

2. Klasse Steinfeld: Der WSV Oed/Waldegg kehrte vom Auswärtsspiel gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor rund 70 Fans 0:3. Der ATSV Wöllersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Oed/Waldegg einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte sich Wöllersdorf auf dem Platz des WSV Oed/Waldegg die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:1 gewonnen.

Die Heimelf wollte unbedingt Platz vier verteidigen. Doch die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Sedat Kurt brachte dann Oed/Waldegg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 69. und 82. Minute vollstreckte. Stefan Kaindl stellte schließlich in der 84. Minute den 3:0-Sieg für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl sicher. Am Schluss fuhr der ATSV Wöllersdorf gegen den WSV Oed/Waldegg auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Wöllersdorf fixiert Sieg erst in der Schlussphase

Kurz vor Saisonende steht Wöllersdorf mit 38 Punkten auf Platz vier. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Oed/Waldegg befindet sich mit 30 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Neun Siege, drei Remis und elf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim WSV Oed/Waldegg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl zum SC Lichtenwörth, zeitgleich empfängt Oed/Waldegg den SV Winzendorf.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – WSV Oed/Waldegg, 3:0 (0:0)

84 Stefan Kaindl 3:0

82 Sedat Kurt 2:0

69 Sedat Kurt 1:0