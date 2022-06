Tore am laufenden Band zwischen Pottendorf und Piesting

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:05

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel der SVg. Pottendorf gegen den SC Piesting gab es vor rund 70 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten der Gäste. Piesting wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte Pottendorf den SC Piesting mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Piesting erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Enes Sagir traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude des SC Piesting nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Mathias Gerald Erben den Ausgleichstreffer für die SVg. Pottendorf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Vedat Karabacak machte in der 48. Minute das 2:1 von Pottendorf perfekt. In der 63. Minute war Sagir per Elfmeter mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Julian Kornfeind glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Piesting (74./80.). Piestings Bernd Heissenberger sah in Minute 86 noch Gelb-Rot. In der Nachspielzeit (92.) gelang Blakaj Argezon der Anschlusstreffer für die SVg. Pottendorf. Zum Schluss feierte der SC Piesting einen dreifachen Punktgewinn gegen die Heimmannschaft.

Piesting entführt die drei Punkte

Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt die SVg. Pottendorf mit 21 Punkten den 13. Tabellenplatz. Pottendorf musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SVg. Pottendorf insgesamt auch nur fünf Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Pottendorf die dritte Pleite am Stück.

Piesting befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Am nächsten Sonntag reist die SVg. Pottendorf zum SC Theresienfeld, zeitgleich empfängt der SC Piesting den SC Lanzenkirchen.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – SC Piesting, 3:4 (1:1)

92 Blakaj Argezon 3:4

80 Julian Kornfeind 2:4

74 Julian Kornfeind 2:3

63 Enes Sagir 2:2

48 Vedat Karabacak 2:1

10 Mathias Gerald Erben 1:1

4 Enes Sagir 0:1