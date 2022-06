Souveräner Sieg von Winzendorf über Club 83 Wr. Neustadt

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:03

2. Klasse Steinfeld: Der Gast gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte vor rund 80 Besuchern mit 3:0 gegen den Club 83 Wr. Neustadt Als Favorit rein – als Sieger raus. Winzendorf hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte der SV Winzendorf den FV Club 83 Wr. Neustadt mit einem beeindruckenden 8:1 vom Feld gefegt.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Das 1:0 von Winzendorf bejubelte Stefan Mollner (53.). In der 58. Minute erhöhte Dominic Fiala auf 2:0 für den SV Winzendorf. Mollner stellte schließlich in der 84. Minute den 3:0-Sieg für Winzendorf sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Winzendorf den Club 83 Wr. Neustadt 3:0.

Winzendorf wird starker Dritter

Der FV Club 83 Wr. Neustadt steht nach allen Spielen auf Platz neun und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Die Offensive des Heimteams wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam der Club 83 Wr. Neustadt auf gerade einmal 55 Tore. Der FV Club 83 Wr. Neustadt schnitt insgesamt mäßig ab. Acht Siege und sechs Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber. In der Endphase der Saison bot der FV Club 83 Wr. Neustadt ein einziges Trauerspiel. Drei Niederlagen verbuchte der Club 83 Wr. Neustadt zuletzt.

Über weite Strecken der Saison zeigte Winzendorf große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Der SV Winzendorf trumpfte diese Spielzeit offensiv wie defensiv auf und schließt die Saison mit einem tollen Torverhältnis von 98:37 ab. Für Winzendorf lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 18 Siegen, vier Remis und nur vier Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. In den letzten fünf Partien rief der SV Winzendorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – SV Winzendorf, 0:3 (0:0)

84 Stefan Mollner 0:3

58 Dominic Fiala 0:2

53 Stefan Mollner 0:1