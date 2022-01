Der SC St. Pölten als letzter Mohikaner

Details Montag, 03. Januar 2022 09:46

In der Reihe der Ligaportal-Interviews kommt dieses Mal Walter Steindl, sportlicher Leiter des SC St. Pölten, zu Wort. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Traisental mit drei Punkten Rückstand auf Winterkönig Hafnerbach als Zweiter.

Der SC Inkasso Blum St. Pölten/Union Landhaus ist in der niederösterreichischen Landeshauptstadt fast so etwas wie der letzte Mohikaner. Traditionsverein Sturm 19 (überregional bekannt durch Torjäger Franz "Bimbo" Binder) und Ex-Bundesligist VSE existieren heute nicht mehr. Bei Oberhaus-Absteiger SKN St. Pölten greift der deutsche Partner VfL Wolfsburg immer mehr ins Geschehen ein. So muss eben der am 26. Mai 1913 gegründete St. Pöltner Sportclub die Fahne der Unabhängigkeit hoch halten.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Walter Steindl: "Aufgrund des Umbaus im Frühjahr, als es keine Meisterschaft gab, wussten wir nicht genau wo es lang geht. Aus heutigen Blickwinkel wissen wir, dass Vieles richtig gemacht wurde. Als sehr guter Zweiter blicken wir positiv auf die Herbstsaison zurück."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Steindl: "Mit Frank Schinkels konnte der richtige Mann als Trainer gefunden werden. Die Stimmung ist ausgezeichnet. Die Mannschaft ist hungrig auf Weiterentwicklung und jeder freut sich wenn es wieder los geht."

Ex-ÖFB-Teamspieler Schinkels als Trainer und Stimmungskanone

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Steindl: "Aufgrund der schweren Verletzungen unserer beiden Stürmer werden wir, wenn sich etwas ergibt, auf dieser Position reagieren. Gespräche mit Spieler sind im Gange, es gibt jedoch noch keine fixen Zugänge."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Steindl: "Sehr schmerzhaft waren die Verletzungen unserer beiden Stürmer Laurent Gashi und Mikulas Bumbera. Für das Frühjahr ist leider mit beiden Spielern nicht zu rechnen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Steindl: "Weiterentwicklung der Mannschaft und natürlich Vollgas. Als Zweiter, mit drei Punkten Rückstand, kann es nur das Ziel geben, um die Meisterschaft mitzuspielen. "

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Steindl: "Ich hoffe es sehr. Mit der 2 G Regel sollte es klappen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Steindl: "Hafnerbach ist zu Recht ganz vorne. Phyra spielte ebenfalls eine sehr gute Herbstrunde. Da es in der Traisentalgruppe keine leichten Gegner gibt werden Faktoren wie Beständigkeit, Verletzungsfreiheit und Spielglück tragende Rollen spielen. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn es letztendlich der SC sein sollte!"

