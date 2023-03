FC Purkersdorf mit Kampfansage: „Wir werden bis zum Schluss auf Teufel komm raus spielen“

Details Donnerstag, 16. März 2023 14:51

Der FC Purkersdorf liegt mit 22 Zählern am fünften Tabellenrang der 2. Klasse Traisental/AV. Konkret erreicht wurden die Punkte mit sieben Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen. Im ausführlichen Interview mit ligaportal.at berichtet Trainer Jürgen Novara, dass seine Mannschaft im Frühjahr ganz locker drauflos spielen kann und der Verein eine langjährige Aufbauarbeit verfolgt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen im Herbst?

Novara: „Da sind wir von der Punkteausbeute nicht ganz zufrieden. Da haben wir zu viele Hänger drinnen gehabt, aber wir wissen auch wo das herkommt.“

Ligaportal: Wo liegt aktuell der Fokus in der Trainingsplanung, wie zufriedenstellend verläuft die Vorbereitung?

Novara: „Die körperliche Basis ist gelegt. Jetzt gilt es spielerische Aspekte zu verfeinern. In der finalen Phase gibt es halt noch den Feinschliff und ein paar taktische Kleinigkeiten. Wir sind total im Plan, sprich ich bin sehr zufrieden. Hainfeld, eine Mannschaft von der Gebietsliga haben wir eigentlich klar geschlagen. Wir haben nur ein schlechtes Resultat gehabt und da schaut das Resultat schlimmer aus als das Match war. Ansonsten haben wir eigentlich gut performt. Die Jungs sind toll, sie ziehen alle mit und die Trainingsbedindungen sind und waren top. Ich kann bei jedem Training, wenn ich will, zehn gegen zehn spielen lassen. Dadurch dass wir so jung aufgestellt sind, waren eben Phasen dabei, wo wir zwar vielleicht gute Spiele abgeliefert haben, aber im körperlichen Bereich noch nicht bereit waren. An das regelmäßige Training und vor allem an die intensiven Einheiten, müssen sich die Jungs erst einmal gewöhnen, aber wenn das einmal intus ist, werde ich mir über diese Mannschaft keine Sorgen machen.“

Ligaportal: Purkersdorf ist eine junge Mannschaft, was ist Ihnen beim Auftreten Ihrer Mannschaft wichtig?

Novara: „Auf alle Fälle eine gute spielerische Linie. Wir haben ja doch nicht so wenige Zuschauer muss ich sagen, daher soll den Leuten etwas geboten werden. Wir sind sehr offensiv ausgerichtet, daher sind auch unsere zahlreichen Gegentore zu erklären. Wir haben zwar die meisten Tore der Liga geschossen, aber auch über 20 Tore erhalten. Das gefällt mir nicht und wir werden das ein bisschen adaptieren, mehr Augenmerk auf die Defensive legen."

Ligaportal: Welche Neuzugänge stoßen zum Verein?

Novara: „Mit Danijel Romic haben wir eigentlich einen Lottosechser erzielt. Er hat bis zuletzt in Ungarn als Profi gespielt, ist mit 29 Jahren in einem super Alter für die Klasse und wird unsere Defensive enorm verstärken. Mit Mehmet Aydogan haben wir einen gut ausgebildeten Spieler für die Offensive bekommen. Er hat zwar ein bisschen was versäumt. Aber wenn er nicht von Anfang an zu bringen ist, werden wir im Laufe der Saison viel Freude mit ihm haben. Vielmehr haben wir nicht gebraucht."

Ligaportal: Wie schaut die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Novara: „Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Der Verein hat einen mehrjährigen Plan ausgegeben, eben dass man Aufbauarbeit leistet, dass man sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Da sind wir super dabei, das funktioniert tadellos. Wir haben ja auch den Ersten geschlagen, aber wie gesagt die Konstanz von den jungen Spielern, die haben halt hier und dort noch einen Leistungsabfall. Das sind Kleinigkeiten wo wir stabiler und kompakter werden müssen. Wir müssen ja nicht heuer Meister werden, aber wir haben auch nichts zu verlieren. Wir werden bis zum Schluss auf Teufel komm raus spielen. Ob wir jetzt Erster, Vierter oder Fünfter werden ist egal. Natürlich wollen wir alle spielen gewinnen, dass man das nicht schafft, ist eh klar. Aber natürlich Hafnerbach ist im Vergleich mit uns ja eine ziemlich gestandene Mannschaft. Türnitz ebenso, da ist der Großteil schon länger beieinander, die stehen auch kompakt gut und es sind wahrscheinlich die üblichen Mannschaften, die sich das ausmachen werden.“

