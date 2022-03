Klarer Erfolg des FCU Frankenfels in Traisen

Details Montag, 14. März 2022 02:34

2. Klasse Traisental/AV: Knapp 50 Fans wollten das Spiel der 16. Runde in der 2. Klasse Traisental/AV zwischen dem WSV Traisen und dem FCU Frankenfels sehen. Der FCU Frankenfels erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen den WSV Traisen. Frankenfels erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte Traisen beim Gast einen 2:0-Sieg eingefahren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FCU Frankenfels/Schwarzenbach bereits in Front. Juraj Kroslak markierte in der vierten Minute die Führung. Der WSV Traisen zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Sead Morina mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Drei Minuten später ging der FCU Frankenfels durch den zweiten Treffer von Kroslak erneut in Führung. In der 25. Minute war Morina wieder mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Kroslak machte den Unterschied

Frankenfels brachte den Ball in Person von Adam Jagnesak zum 3:2 über die Linie (60.). Traisen geriet deutlicher in Rückstand, als der FCU Frankenfels/Schwarzenbach durch Jagnesak auf 4:2 erhöhte (64.). Kroslak gelang ein Doppelpack (66./90.), mit dem er das Ergebnis auf 6:2 hochschraubte. Letzten Endes ging der FCU Frankenfels im Duell mit dem WSV Traisen als Sieger hervor.

Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke der Gastgeber liegt in der Offensive – mit insgesamt 39 erzielten Treffern. Nun musste sich der WSV Traisen schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Traisen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Bei Frankenfels präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der FCU Frankenfels/Schwarzenbach momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des FCU Frankenfels konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Frankenfels setzte sich mit diesem Sieg vom WSV Traisen ab und nimmt nun mit 21 Punkten den achten Rang ein, während Traisen weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Während der WSV Traisen am kommenden Sonntag FC Purkersdorf empfängt, bekommt es der FCU Frankenfels/Schwarzenbach am selben Tag mit SV Neulengbach zu tun.

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 2:6 (2:2)

4 Juraj Kroslak 0:1

9 Sead Morina 1:1

12 Juraj Kroslak 1:2

25 Sead Morina 2:2

60 Adam Jagnesak 2:3

64 Adam Jagnesak 2:4

66 Juraj Kroslak 2:5

90 Juraj Kroslak 2:6