Wilhelmsburgs Morina bestraft Harland in der Schlussphase

Details Montag, 28. August 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 100 Zuschauer kamen am Sonntag nach Wilhelmsburg und wollten das Spiel des ASK Wilhelmsburg gegen den SC Harland beobachten. Durch ein 3:1 holte sich Wilhelmsburg in der Partie gegen Harland drei Punkte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ihwan Mashudov sein Team in der zehnten Minute. Es dauerte einige Zeit bis die Heimischen eine Antwort parat hatten. Peter Sedivy nutzte die Chance für den ASK Wilhelmsburg und beförderte in der 33. Minute das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Schlussoffensive bringt den Sieg

Dass Wilhelmsburg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Durim Morina, der in der 75. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Peter Bohus für einen Treffer sorgte (91.). Letzten Endes holte der ASK Wilhelmsburg gegen SC Harland drei Zähler.

39 Punkte wies das Habenkonto von Wilhelmsburg in der letzten Saison auf, womit man auf Rang fünf des Klassements abschloss. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist das Heimteam eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der ASK Wilhelmsburg im Mittelfeld der Tabelle.

Elf Punkte und Platz 14 – so lautete die Ausbeute von Harland nach 26 Spielen in der vergangenen Spielzeit.

Wilhelmsburg tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Pressbaum an. Einen Tag später empfängt SC Harland USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: ASK Wilhelmsburg – SC Harland, 3:1 (1:1)

91 Peter Bohus 3:1

75 Durim Morina 2:1

33 Peter Sedivy 1:1

10 Ihwan Mashudov 0:1

