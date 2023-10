Elfter Sieg gegen Pottenstein: ASC Leobersdorf bleibt verlustpunktfrei

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Der 11. Spieltag brachte nochmal eine Top-Begebung. Der SC Pottenstein blieb gegen den ASC Leobersdorf vor rund 150 Zuschauern chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Damit wurde Leobersdorf der Favoritenrolle vollends gerecht.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Rabl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Heimelf zeigte wer hier der große Favorit ist. Julian Aichinger versenkte die Kugel zum 2:0 (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Elf Spiele, elf Siege

Der dritte Streich des ASC Leobersdorf war Rabl vorbehalten (57.). Adrian Demirel baute den Vorsprung des Tabellenprimus in der 72. Minute aus. Letztlich fuhr der ASC Leobersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Bei Pottenstein präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Trotz der Schlappe behält das Heimteam den vierten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der Sportclub Pottenstein momentan auf dem Konto. Die Lage des SC Pottenstein bleibt angespannt. Gegen Leobersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Zu-null-Sieg lässt dem ASC Leobersdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des ASC Leobersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Der ASC Leobersdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon elf Siege auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Pottenstein dann im nächsten Spiel den 1.SC Felixdorf, während Leobersdorf am gleichen Tag bei der FC AS Logistik Tribuswinkel antritt.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – ASC Leobersdorf, 0:4 (0:2)

72 Adrian Demirel 0:4

57 Maximilian Rabl 0:3

35 Julian Aichinger 0:2

4 Maximilian Rabl 0:1

