Der SC Felixdorf schießt Schönau ab

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Vor 150 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell des 1. SC Felixdorf mit dem SC Schönau. Der 1. SC Felixdorf fertigte den SC Schönau am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 ab. Der SC Felixdorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Die Heimelf begann praktisch mit einer Führung. Liam Herbek brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Nach 26 Minuten beförderte Lukas Grabenwöger das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Mit dem 3:0 durch Jörg Lebrecht schien die Partie bereits in der 27. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von Schönau dicht, sodass sich der Vorsprung des SC Felixdorf nicht weiter vergrößerte.

Dreierpack von Grabenwöger

Bastian Blecha legte in der 68. Minute zum 4:0 für den 1.SC Felixdorf nach. Der fünfte Streich des SC Felixdorf war Samuel Kuk vorbehalten (78.). Grabenwöger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (83.) und 7:0 (90.). Am Ende fuhr der 1.SC Felixdorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SC Felixdorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SC Schönau in Grund und Boden spielte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Schönau festigte der SC Felixdorf den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des 1.SC Felixdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 47 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Felixdorf. Mit vier Siegen in Folge ist der 1.SC Felixdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach der klaren Pleite gegen den SC Felixdorf steht der SC Schönau mit dem Rücken zur Wand. Schönau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Triestingtal markierte weniger Treffer als der Gast. Die schmerzliche Phase des SC Schönau dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Am kommenden Sonntag trifft der 1.SC Felixdorf auf den SC Günselsdorf, Schönau spielt tags zuvor gegen den ATSV Teesdorf.

2. Klasse Triestingtal: 1.SC Felixdorf – SC Schönau, 7:0 (3:0)

90 Lukas Grabenwoeger 7:0

83 Lukas Grabenwoeger 6:0

78 Samuel Kuk 5:0

68 Bastian Blecha 4:0

27 Joerg Lebrecht 3:0

26 Lukas Grabenwoeger 2:0

7 Liam Herbek 1:0

