Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ohne Chance gegen Gumpoldskirchen

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:02

2. Klasse Triestingtal: Die 1. SVG Gumpoldskirchen erteilte dem SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt vor mehr als 80 Besuchern eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Gumpoldskirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt einen klaren Erfolg.

Die Gäste begannen stark. Gumpoldskirchens Mükremin Ceper witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 ein (8.). Bereits in der elften Minute erhöhte Benjamin Kainzbauer den Vorsprung der Gäste auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marijo Ikic, als er das 3:0 für die 1. SVG Gumpoldskirchen besorgte (18.). Mit dem 4:0 durch Ceper für Gumpoldskirchen war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der 1. SVG Gumpoldskirchen.

Dreimal Ceper: Erst in der Schlussphase trafen die Gäste erneut

In der 83. Minute legte Gumpoldskirchens Ceper zum 5:0 nach. Auch in der Nachspielzeit kannte Gumpoldskirchen keine Gnade. David Godra markierte den sechsten Treffer (92.). Mit dem Spielende fuhr Gumpoldskirchen einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt klar, dass gegen die 1. SVG Gumpoldskirchen heute kein Kraut gewachsen war.

Mit 34 Gegentreffern hat der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 3,09 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach elf Spieltagen ist Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt das Schlusslicht der 2. Klasse Triestingtal. Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere des SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt hält an. Insgesamt kassierte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt nun schon vier Niederlagen am Stück.

Gumpoldskirchen muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom achten Platz angehen. Die 1. SVG Gumpoldskirchen verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Gumpoldskirchen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 17.03.2024 beim ASK Blumau wieder gefordert.

2. Klasse Triestingtal: SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt – 1. SVG Gumpoldskirchen, 0:6 (0:4)

92 David Godra 0:6

83 Muekremin Ceper 0:5

33 Muekremin Ceper 0:4

18 Marijo Ikic 0:3

11 Benjamin Kainzbauer 0:2

8 Muekremin Ceper 0:1

