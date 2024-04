Pfaffstätten holt bei Gumpoldskirchen ein 0:3 noch auf

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 02:41

2. Klasse Triestingtal: Die 1. SVG Gumpoldskirchen hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat vor etwas mehr als 100 Zuschauern. Die Heimmannschaft erwies sich gegen den SC Pfaffstätten als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte Pfaffstätten für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

Schon nach vier Minuten klopften die Hausherren erstmals gefährlich an.

Freistoß für Gumpoldskirchen von der Seite, nach einer missglückten Abwehr schaffte es der Angreifer nicht aus 7 Metern den Ball aufs Tor zu bringen! Rapidler_87, Ticker-Reporter

Mükremin Ceper brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 16. und 38. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Gumpoldskirchen ging es in die Kabine.

Gumpoldskirchen bringt 3:0-Führung nicht über die Zeit

Christoph Deimel fasst zu fest zu und bringt den Angreifer der Gastgeber im Strafraum zu Fall. Marijo Ikic legte in der 56. Minute per Elfmeter zum 3:0 für Gumpoldskirchen nach.

Schlecht verteidigt von Deimel, sich leicht abkochen lassen und dann klarer Griff an beide Schultern. Rapidler_87, Ticker-Reporter

Doch die Partie war noch nicht entschieden. Rene Schedel schoss die Kugel zum 1:3 für den SC Pfaffstätten über die Linie (61.). Daniel Dörfler traf dann aus gut 18 Metern zum 2:3 zugunsten von Pfaffstätten (77.). In der 86. Minute gelang dem SC Pfaffstätten, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Simon Hofstädter.

Schuss vom 16er Eck, Torhüter sieht abermals nicht gut aus. Ein wenig abseitsverdächtig. Rapidler_87, Ticker-Reporter

Alles sprach für einen Sieg der 1. SVG Gumpoldskirchen, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Pfaffstätten noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Gumpoldskirchen bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Vier Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Gumpoldsk. derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei der 1. SVG Gumpoldskirchen. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Pfaffstätten den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Pfaffstätten momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SC Pfaffstätten weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Samstag reist Gumpoldskirchen zum SC Schönau, zeitgleich empfängt Pfaffstätten den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – SC Pfaffstätten, 3:3 (2:0)

86 Simon Hofstädter 3:3

77 Daniel Dörfler 3:2

61 Rene Schedel 3:1

56 Marijo Ikic 3:0

38 Mükremin Ceper 2:0

16 Mükremin Ceper 1:0

