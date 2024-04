SC Pottenstein wacht gegen Blumau erst nach dem Rückstand auf

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:02

2. Klasse Triestingtal: Der SC Pottenstein und Blumau lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Der ASK Blumau war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Pottenstein beim Schlusslicht mit 5:2 für sich entschieden.

Das Tabellenschlusslicht konnte die Gastgeber früh schocken. Raphael Bauer brachte Blumau in der 13. Minute nach vorn. Die Heimischen fanden danach immer noch nicht recht ins Spiel. Ramazan Comak brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Franz Zigeuner in der 24. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Vukcic sichert doch noch den Sieg

Sami Abidi ließ sich in der 52. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den Sportclub Pottenstein. Der Treffer von Sani Vuckic zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass die Gastgeber weiterhin vorne mitspielen (71.). Die Zeichen standen auf Sieg für den ASK Blumau, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Der SC Pottenstein behauptet nach dem Erfolg über Blumau den dritten Tabellenplatz. Mit 43 geschossenen Toren gehört Pottenstein offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Triestingtal. Der Sportclub Pottenstein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim ASK Blumau klar erkennbar, sodass bereits 54 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Rückrunde verlief für Blumau bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der ASK Blumau noch kein einziges Mal. In der Defensivabteilung von Blumau knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Der ASK Blumau musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Blumau insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

In den letzten fünf Begegnungen holte der ASK Blumau insgesamt nur einen Zähler. Den SC Pottenstein scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt Pottenstein bei der FC AS Logistik Tribuswinkel an, während Blumau einen Tag später den 1.SC Felixdorf empfängt.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – ASK Blumau, 3:2 (1:2)

71 Sani Vuckic 3:2

52 Sami Abidi 2:2

24 Franz Zigeuner 1:2

23 Ramazan Comak 0:2

13 Raphael Bauer 0:1

