Tore am laufenden Band für ASC Leobersdorf beim SC Lanzendorf II

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:25

2. Klasse Triestingtal: Der ASC Leobersdorf erteilte der Zweitvertretung des SC Lanzendorf vor rund 60 Fans eine Lehrstunde: 8:0 hieß es am Ende für Leobersdorf. Der ASC Leobersdorf setzte sich standesgemäß gegen den SC Lanzendorf II durch.

Der ASC Leobersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Noah Milivojevic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Christopher Scharrach versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (27.) In der 31. Minute legte Daniel Wilfinger zum 3:0 zugunsten von Leobersdorf nach. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der ASC Leobersdorf durch Milivojevic auf 4:0 (37.). Sasa Petrovic vollendete zum fünften Tagestreffer in der 39. Spielminute. Der SC Lanzendorf II sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Gastgeber chancenlos

Für den Gastgeber war es ein Tag zum Vergessen. Mario Kretl (71.), Scharrach (72.) und Simion Rus (90., Eigentor) machten das Unheil perfekt. Mit dem Spielende fuhr der ASC Leobersdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Lanzendorf II klar, dass gegen Leobersdorf heute kein Kraut gewachsen war.

In der Defensivabteilung des SC Lanzendorf II knirscht es gewaltig, weshalb der SC Lanzendorf II weiter im Schlamassel steckt. Mit erst drei erzielten Toren hat der SC Lanzendorf II im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte der SC Lanzendorf II bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen.

Mit dem souveränen Sieg gegen den SC Lanzendorf II festigte der ASC Leobersdorf die vierte Tabellenposition. Die Offensive von Leobersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Lanzendorf II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 29-mal schlugen die Angreifer des ASC Leobersdorf in dieser Spielzeit zu. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Leobersdorf.

Mit 18 Punkten auf der Habenseite herrscht beim ASC Leobersdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Lanzendorf II nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

2. Klasse Triestingtal: SC Lanzendorf II – ASC Leobersdorf, 0:8 (0:5)

5 Noah Milivojevic 0:1

27 Christopher Scharrach 0:2

31 Daniel Wilfinger 0:3

37 Noah Milivojevic 0:4

39 Sasa Petrovic 0:5

71 Mario Kretl 0:6

72 Christopher Scharrach 0:7

90 Eigentor durch Simion Rus 0:8

