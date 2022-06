Alland triumphiert beim SC Lanzendorf II

Details Montag, 20. Juni 2022 01:44

2. Klasse Triestingtal: Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor die Reserve des SC Lanzendorf 0:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Alland heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich vor rund 30 Besuchern diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der SC Alland den Heimvorteil gehabt und mit 5:0 gesiegt.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Thomas Laber brachte Alland in der 48. Spielminute in Führung. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Daniel Majdanac in der 94. Minute traf. Am Ende nahm der SC Alland beim SC Lanzendorf II einen Auswärtssieg mit.

Alland schießt sich auf Rang acht

Der SC Lanzendorf II holte aus 26 Spielen zwölf Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz 13. Die Abwehr entpuppte sich beim Heimteam in diesem Fußballjahr als Achillesferse. 100 Gegentreffer musste der SC Lanzendorf II hinnehmen. Mit der Note ungenügend endet eine äußerst schlechte Saison für den SC Lanzendorf II. Die katastrophale Bilanz: drei Siege, drei Remis und 20 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird der SC Lanzendorf II alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Mit Rang acht hat Alland am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Im Angriff agierte der SC Alland im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 49 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Alland schnitt insgesamt mäßig ab. Zehn Siege und ein Remis stehen 15 Niederlagen gegenüber.

2. Klasse Triestingtal: SC Lanzendorf II – SC Alland, 0:2 (0:0)

94 Daniel Majdanac 0:2

48 Thomas Laber 0:1