Negativserie bei Blumau hält auch gegen Tribuswinkel an

2. Klasse Triestingtal: Etwa 80 Besucher kamen zu diesem Spiel der 10. Runde. FC Tribuswinkel errang am Samstag einen 4:2-Sieg über Blumau. Als Favorit rein – als Sieger raus. Die FC AS Logistik Tribuswinkel hat alle Erwartungen erfüllt.

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Igor Puljic zum 1:0 zugunsten der Gäste (41.). Zur Pause war FC Tribuswinkel im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Tim Greider versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz der FC AS Logistik Tribuswinkel und stellte auf 1:1. Igor Puljic sah nach 76 Minuten wegen Kritik die Ampelkarte. Dass FC Tribuswinkel in der Schlussphase dennoch auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tanju Yurt, der in der 80. Minute zur Stelle war. Besmir Klimenta ließ sich in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den ASK Blumau. Für das 3:2 zugunsten der FC AS Logistik Tribuswinkel sorgte dann kurz vor Schluss Milos Jovanovic, der FC Tribuswinkel und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). In der Nachspielzeit besserte Yurt seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die FC AS Logistik Tribuswinkel erzielte. Am Ende verbuchte FC Tribuswinkel gegen Blumau die maximale Punkteausbeute.

Sieg erst in der Nachspielzeit fixiert

Der ASK Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Blumau die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die FC AS Logistik Tribuswinkel setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Der ASK Blumau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 33 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gastgeber alles andere als positiv.

Nach dem klaren Erfolg über Blumau festigt FC Tribuswinkel den dritten Tabellenplatz. Die Offensive der FC AS Logistik Tribuswinkel in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der ASK Blumau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von FC Tribuswinkel in dieser Spielzeit zu. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Tribuswinkel.

Die FC AS Logistik Tribuswinkel wandert mit nun 18 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Blumau gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Freitag reist der ASK Blumau zum ASC Leobersdorf, zeitgleich empfängt FC Tribuswinkel den ATSV Teesdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – FC AS Logistik Tribuswinkel, 2:4 (0:1)

94 Tanju Yurt 2:4

90 Milos Jovanovic 2:3

88 Besmir Klimenta 2:2

80 Tanju Yurt 1:2

66 Tim Greider 1:1

41 Igor Puljic 0:1