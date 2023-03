BSV Enzesfeld/H. besiegt Sooss klar

Details Samstag, 25. März 2023 23:54

2. Klasse Triestingtal: Der BSV Enzesfeld/H. setzte sich vor etwa 125 Besuchern standesgemäß gegen den SV Sooss mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen BSV Enzesfeld/H. kassierte Sooss eine deutliche Niederlage. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der BSV Enzesfeld/H. hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Die Gastgeber hatten zahlreiche Chancen, doch das Tor wollte noch nicht fallen. Im ersten Durchgang hielten die beiden Mannschaften die Null, Tore gab es nicht zu verzeichnen. BSV Enzesfeld/H. ging vor 125 Zuschauern in Führung. Ramazan Comak war es, der in der 50. Minute zur Stelle war. Yasin Ceylan lief alleine über links auf das Tor zu, wollte die Kugel selbst ins lange Eck schieben, doch Ramazan Comak drückte das Leder aus kurzer Entfernung hoch ins Netz. Für das 2:0 des Tabellenführers zeichnete Yasin Ceylan per Elfmeter verantwortlich (55.). Der dritte Streich der Gastgeber war Adrian Demirel vorbehalten (85.), der ein Zuspiel von Yasin Ceylan verwerten konnte. Am Ende verbuchte der BSV Enzesfeld/H. gegen den SV Sooss die maximale Punkteausbeute.

Enzesfeld/H. weiter ungeschlagen

BSV Enzesfeld/H. konnte sich gegen Sooss auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Am BSV Enzesfeld/H. gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Triestingtal. BSV Enzesfeld/H. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der BSV Enzesfeld/H. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der SV Sooss besetzt momentan mit 15 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 26:26 ausgeglichen. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Lage von Sooss bleibt angespannt. Gegen BSV Enzesfeld/H. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der BSV Enzesfeld/H. tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 09.04.2023, beim SC Günselsdorf an. Der SV Sooss hat nächste Woche Günselsdorf zu Gast.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – SV Sooss, 3:0 (0:0)

85 Adrian Demirel 3:0

55 Yasin Ceylan 2:0

50 Ramazan Comak 1:0

