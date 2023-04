SC Pottenstein siegt im Spitzenspiel gegen Pfaffstätten

Details Samstag, 01. April 2023 00:55

2. Klasse Triestingtal: Mit dem Sportclub Pottenstein und dem SC Pfaffstätten trafen sich am Freitag zwei Topteams vor rund 150 Zuschauern. Für den Gast schien der SC Pottenstein aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Pottenstein als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Pfaffstätten hatte mit 5:2 gesiegt.

Die Heimelf kam besser in dieses Spiel. Sasa Pantic trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Pottenstein in Front. Doppelpack für den Sportclub Pottenstein: Nach seinem ersten Tor (34.) markierte Jan Riesner wenig später seinen zweiten Treffer (39.). Die Heimmannschaft gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. In der 77. Minute legte Milos Jovanovic zum 4:0 zugunsten des SC Pottenstein nach. In der Schlussphase gelang Alexander Friedl noch der Ehrentreffer für den SC Pfaffstätten (84.). Schlussendlich verbuchte Pottenstein gegen Pfaffstätten einen überzeugenden Heimerfolg.

Pottenstein erobert Platz zwei

Der Sportclub Pottenstein machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt der SC Pottenstein den besten Angriff der 2. Klasse Triestingtal. Die Saison von Pottenstein verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Sportclub Pottenstein seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Trotz der Schlappe behält der SC Pfaffstätten den fünften Tabellenplatz bei. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Pfaffstätten derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist der SC Pottenstein zum ASK Blumau, zeitgleich empfängt der SC Pfaffstätten die 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SC Pfaffstätten, 4:1 (3:0)

84 Alexander Friedl 4:1

77 Milos Jovanovic 4:0

39 Jan Riesner 3:0

34 Jan Riesner 2:0

21 Sasa Pantic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei