Furth will wieder nach oben

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Alfred Steininger, Obmann des USV Furth, am Wort. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Wachau als Tabellenführer und will unbedingt den Aufstieg schaffen. In Furth bei Göttweig spielte man früher in höheren Ligen, ein Titel wäre also ein erster Schritt zurück nach oben.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Alfred Steininger: "Wir blicken als Tabellenführer und Herbstmeister auf eine sehr gute Hinrunde zurück. Die Mannschaft konnte sich gegenüber dem Vorjahr weiter steigern und wir spielten phasenweise einen sehr guten und attraktiven Fußball. Gegen Ende der Hinrunde lies unsere Konzentration und Konsequenz im Spiel nach und die Partien verliefen enger. Gegen Albrechtsberg mussten wir dann unsere einzige Niederlage einstecken."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Steininger: "Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich gut – klar wenn der Erfolg da ist – generell macht auch unserem Verein die Coronasituation zu schaffen, dies spiegelt sich im höheren administrativen Aufwand bis hin zur Unplanbarkeit von Veranstaltungen wider."

Ein Neuer für die Offensive wäre schön

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Steininger: "Wir haben derzeit keine Zu- und Abgänge im Stammpersonal. Wir würden gerne im Offensivbereich noch einen weiteren Spieler verpflichten, ansonst sehen wir keinen Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Steininger: "Auch wir hatten die eine oder andere Verletzung bzw. Erkrankung bei unseren Spielern, jedoch fehlten nie mehr als ein bis zweo Spieler an einem Matchtag. Dies war sicherlich ein Mitgrund, dass wir die Herbstsaison so erfolgreich abschließen konnten."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Steininger: "Die Zielsetzung für das Frühjahr ist klar, wir wollen auch am Ende der Meisterschaft ganz oben an der Tabelle stehen und werden uns sehr intensiv und zielgerichtet auf die Rückrunde vorbereiten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Steininger: "Basierend auf dem aktuellen Entwicklungsstand erwarte ich, dass die Meisterschaft im Frühjahr weitergespielt werden kann. Je nach epidemiologischer Lage kann diese Aussage aber auch in zwei Wochen schon wieder ad absurdum geführt sein."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Steininger: "Ich sehe die ersten vier Teams der Tabelle also Furth, Albrechtsberg, Getzersdorf und Spitz im Titelrennen. Ein erfolgreicher Start in die Frühjahrsrunde wird vorentscheidend sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir den Titelkampf für uns entscheiden können."

