Sieg beim Krems SC II: Hadersdorf auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 25. März 2023 23:32

2. Klasse Wachau/Donau: Der SC Hadersdorf kam am Freitag vor rund 120 Zuschauern zu einem 4:2-Erfolg gegen die Reserve von Krems SC. Hadersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der Ligaprimus und Krems SC II mit 2:2 voneinander getrennt.

Krems SC II ging vor 120 Zuschauern in Führung. Bujar Hajrulahi war es, der in der 18. Minute zur Stelle war. Kurz vor der Pause traf Matthias Kloss für den SC Hadersdorf (40.) zum 1:1. Matthias Poschenreithner brachte Hadersdorf nach 46 Minuten die 2:1-Führung. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Gast für sich beanspruchte. In Minute 52 der nächste Rückschlag für Krems SC II: Julian Lehner sieht den zweiten gelben Karton. Durch den Platzverweis von Hajrulahi geriet der Gastgeber in der 53. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. In der 74. Minute brachte Patrick Neugebauer das Netz für den SC Hadersdorf zum Zappeln und stellte auf 3:1. Wenige Minuten später verkürzte Krems SC II durch einen Treffer von Benjamin Rass auf 2:3 (77.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Armin Schneider für einen weiteren Treffer sorgte (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Hadersdorf Krems SC II 4:2.

Zwei Platzverweise der Knackpunkt

Krems SC II führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Krems SC II momentan auf dem Konto. Krems SC II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Hadersdorf 33 Zähler zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für Hadersdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag tritt Krems SC II beim SV Zwentendorf an, während der SC Hadersdorf zwei Tage zuvor den SC Sitzenberg-Reidling empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: Krems SC II – SC Hadersdorf, 2:4 (1:2)

92 Armin Schneider 2:4

77 Benjamin Rass 2:3

74 Patrick Neugebauer 1:3

46 Matthias Poschenreithner 1:2

40 Matthias Kloss 1:1

18 Bujar Hajrulahi 1:0

