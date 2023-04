Unterhaltsames Unentschieden zwischen Rust und Fels

Details Samstag, 01. April 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Der SV Rust und der USC Fels verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich vor rund 90 Fans im Endergebnis. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto von Fels gegangen.

Das Spiel begann gleich mit einem Highlight. Der SV Rust geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Jan Sipka das schnelle 1:0 für den USC Fels erzielte. Dann passierte jedoch nicht mehr so viel wie man vielleicht erhofft hatte. Zur Pause reklamierte Fels eine knappe Führung für sich. Aber auch der zweite Durchgang begann wie der erste. Jakob Eichinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den SV Rust ein (46.). Nach 59 Minuten beförderte der USC Fels das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz und Jürgen Hofstetter drehte jubelnd ab. Doch diesmal hielt die Führung der Gäste nicht so lange. Anton Paukovic traf zum 2:2 zugunsten des SV Rust (67.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und Fels spielten unentschieden.

Kein Sieger im Topspiel der Runde

Der SV Rust bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Rust seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des USC Fels aus, sodass man nun auf dem dritten Platz steht. Offensiv konnte dem Gast in der 2. Klasse Wachau/Donau kaum jemand das Wasser reichen, was die 48 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Fels verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der SV Rust derzeit auf dem Konto.

In zwei Wochen, am 10.04.2023, tritt der SV Rust beim SV Neuaigen an, während der USC Fels zwei Tage früher den SV Paudorf empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Rust – USC Fels, 2:2 (0:1)

67 Anton Paukovic 2:2

59 Juergen Hofstetter 1:2

46 Jakob Eichinger 1:1

5 Jan Sipka 0:1

