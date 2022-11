Zwentendorf schlägt Fels: Last-Minute-Held Garagic schlägt zu!

Details Samstag, 05. November 2022 16:53

2. Klasse Wachau/Donau: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Zwentendorf gegen den USC Fels vor rund 120 Besuchern den Dreier. Das Match endete mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Fels bereits in Front. Stefan Wiesinger markierte in der vierten Minute die Führung. Dem SV Zwentendorf gelang mithilfe des USC Fels der Ausgleich, als Lukas Macko das Leder in das eigene Tor lenkte (15.). Haris Garagic stellte die Weichen für Zwentendorf auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Simon Lackner versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz des SV Zwentendorf und stellte auf 2:2. Gefeierter Mann des Spiels war Garagic, der dem SV Zwentendorf mit seinem Treffer in der 89. Minute den Vorsprung brachte. Zum Schluss feierte Zwentendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Fels.

Fels verpasst Tabellenführung

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der USC Fels den fünften Platz in der Tabelle ein.

Der SV Zwentendorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 25 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. 55 Tore – mehr Treffer als der SV Zwentendorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wachau/Donau. Die letzten Resultate von Zwentendorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Fels dann im nächsten Spiel den SV Stetteldorf am Wagram, während der SV Zwentendorf am gleichen Tag beim SV Neuaigen antritt.

2. Klasse Wachau/Donau: USC Fels – SV Zwentendorf, 2:3 (1:2)

89 Haris Garagic 2:3

64 Simon Lackner 2:2

33 Haris Garagic 1:2

15 Eigentor durch Lukas Macko 1:1

4 Stefan Wiesinger 1:0