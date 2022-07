2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 12:55

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Oliver Einfalt (UFC Arbesbach)

Endergebnis:



1. Oliver Einfalt (UFC Arbesbach / 9119 Stimmen)

2. Milan Stanek (UFC Lok Langschlag / 3559 Stimmen)

3. Dominik Haider (SCU Koller Nondorf / 670 Stimmen)

4. Veli Ipek (TSU Martinsberg / 148 Stimmen)

5. Benjamin Pollak (Groß Dietmanns / 133 Stimmen)

6. Daniel Csiba (SV Eibenstein / 131 Stimmen)

7. Florian Pollak (Groß Dietmanns / 124 Stimmen)

8. Stefan Degn (SG Ottenschlag/Sallingberg / 42 Stimmen)

9. Alexander Prinz (SCU Koller Nondorf / 40 Stimmen)

10. Patrick Weixelbraun (SV Kirchberg/Walde / 23 Stimmen)