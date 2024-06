ASV Gutenbrunn feiert deutlichen Heimsieg gegen SCU Emmersdorf

Spielberichte

Im letzten Heimspiel der Saison hat der ASV Gutenbrunn gegen den SCU Emmersdorf einen souveränen 4:1-Sieg eingefahren. In einer Partie, die von zahlreichen Torszenen und einem abwechslungsreichen Spielverlauf geprägt war, zeigten die Gastgeber ihre Dominanz und sicherten sich verdient die drei Punkte. Trotz eines frühen Rückstands bewies der ASV Gutenbrunn Moral und drehte das Spiel zu seinen Gunsten.

Spannender Beginn und frühe Führung für Emmersdorf

Das Spiel begann rasant, und beide Mannschaften suchten früh den Weg zum Tor. Schon in der zweiten Minute hatte der ASV Gutenbrunn eine gute Chance, doch der Emmersdorfer Torhüter Peierleitner kam gut heraus und verhinderte den frühen Rückstand. Im Gegenzug verpasste Emmersdorf in der 14. Minute eine tolle Möglichkeit, als Kucerka nach einer Hereingabe von Jilek knapp das Tor verfehlte.

In der 29. Minute gelang den Gästen dann die Führung. Nach einem sehenswerten Freistoß von Bronislav Salek, der an den Pfosten sprang und vom Torhüter abprallte, stand es 1:0 für den SCU Emmersdorf. Doch die Freude währte nur kurz. Bereits zwei Minuten später gelang dem ASV Gutenbrunn der Ausgleich durch Michael Temper, der nach einem schnellen Angriff eiskalt abschloss.

Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt von der frühen Führung der Gäste und nahmen das Heft in die Hand, gierten auf den Turnaround. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, profitierte Jakub Beranek von einem schweren Fehler der Emmersdorfer Abwehr und brachte den ASV Gutenbrunn mit 2:1 in Führung. Ein Querpass erreichte Beranek, der nur noch den Fuß hinhalten musste.

Klare Sache für das Heim-Team in Hälfte zwei

Nach der Pause setzte der ASV Gutenbrunn seinen Offensivdrang fort. Patrick Huber hatte in der 55. Minute die Chance, die Führung auszubauen, doch sein Schuss aus 15 Metern ging knapp über die Latte. In der 69. Minute dann das 3:1 für die Gastgeber: Michael Temper nutzte ein Durcheinander im Sechzehner der Gäste aus und drückte den Ball über die Linie.

Die Emmersdorfer fanden in der zweiten Halbzeit kaum noch ins Spiel und konnten keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen. Stattdessen machte der ASV Gutenbrunn in der 89. Minute den Sack endgültig zu. Marcel Gundaker sorgte nach einer Hereingabe mit seinem Treffer zum 4:1 für den Endstand.

Verdienter Sieg zum Saisonabschluss

Mit diesem klaren Sieg sicherte sich der ASV Gutenbrunn den neunten Platz in der Tabelle und verabschiedete sich mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause. Die Gäste aus Emmersdorf hatten dem Druck der Gutenbrunner letztlich nichts mehr entgegenzusetzen und müssen sich mit Platz zehn in der Endabrechnung begnügen.

Die Zuschauer in Gutenbrunn erlebten eine packende Partie mit vielen Toren und einem verdienten Heimsieg ihrer Mannschaft. Nach einer spannenden Saison in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau können sich die Teams nun auf eine wohlverdiente Pause freuen, bevor es im August in die neue Spielzeit geht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (19356 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.