Nevosad-Tripplepack sichert Langschlag drei Punkte zum Auftakt

Details Montag, 24. August 2020 11:31

Die Statistik der letzten Duelle zwischen dem UFC Lok Langschlag und dem SVU Groß Dietmanns spricht eine klare Sprache. Von den letzten sechs konnte Langschlag vier gewinnen, zwei Spiele endeten Remis. Auch dieses Mal hatte die Mannschaft von Trainer Hermann Kreindl das bessere Ende für sich und siegte klar mit 3:0. Besonders hervor stach in diesem Spiel Jakub Nevosad, der mit einem Dreierpack glänzen konnte.

Zu Beginn des Spiels zeigten sich beide Mannschaft sehr engagiert, wenngleich man ihnen die lange Pause ohne Pflichtspiel durchaus anmerkte. Die Hausherren hatten zwar mehr vom Spiel, konnten ihre optische Überlegenheit jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Doch auch die Gäste waren sichtlich bemüht, die Partie auf ihre Seite zu ziehen und hatten Mitter der ersten Hälfte sogar die Chance auf die Führung. Nach und nach gelang es aber Langschlag besser, das Heft in die Hand zu bekommen. Dennoch sollte es zunächst nicht sein. Trotz gewisser optischer Überlegenheit der Hausherren ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Langschlag dreht nach der Pause auf

Nach der Pause zeige sich die Kreindl-Elf verbessert und verzeichnete mehr Ballbesitz. Nun schaffte man es vermehrt, für Gefahr in der gegnerischen Hälfte zu sorgen. Die Gäste hielten aber tapfer dagegen und lange Zeit schien es so, als würden an diesem Abend keine Tore mehr fallen. In den letzten 20 Minuten ging den Hausherren jedoch der berühmte "Knopf" auf. In Minute 73 wird Torjäger Jakub Nevosad mit einem schön anzusehenden Zuspiel in Szene gesetzt. Der Angreifer zog ab und überwand mit seinem Schuss Gästegoalie Mario Drabek. Der Schlussmann sollte noch zwei weitere Mal an diesem Abend hinter sich greifen müssen.

Die Kreindl-Elf spielte nun mit einer Führung um Rücken ihre fußballerischen Fähigkeiten aus und drückte auf den zweiten Treffer. Sieben Minuten vor dem Schluspfiff sollte dieser auch gelingen. Nach einem Foul an Lukas Piringer zeigte Schiedsrichter Soner Yalcin auf den Punkt - Elfmeter für Langschlag. Jakub Nevosad übernahm die Verantwortung und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Das 2:0 sorgte für die Vorentscheidung an diesem Abend. Doch Nevosad hatte offenbar noch nicht genug und traf ein weiteres Mal. Wieder war er durch eine Standardsituation erfolgreich. In der 88. Minute verwertete er einen Freistoß sehenswert zum Endstand von 3:0. Unter dem Strich ein verdienter Sieg für die Hausherren. Groß Dietmanns hat in der kommenden Woche gegen Hoheneich die Chance, es besser zu machen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Buxbaum: "Es war mühevoller als gedacht. Dietmanns hat das Zentrum gut dicht gemacht. Mit Fortdauer des Spiels kam uns aber unsere Jugend zugute. Unter dem Strich geht der Sieg aufgrund unserer zweiten Hälfte aber in Ordnung."

Die Besten bei Langschlag: Jakub Nevosad, David Reif

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten