Entwicklung des jungen Teams positiv - Drosendorf will mit neuem Legionär in der Tabelle nach oben klettern

Details Freitag, 07. Februar 2020 20:29

Mit einem klaren Sieg und einem Remis startete UFC Drosendorf durchaus positiv in die Herbstrunde, danach entwickelte sich die Hinrunde zu einem Auf und Ab. Zwei Niederlagen folgten vier ungeschlagene Partien, danach blieb man aber drei Begegnungen ohne Punktegewinn. Mit einem klaren Heimsieg gegen Irnfritz belegt der Verein zur Halbzeit mit 17 Punkten Rang 9 der 2. Klasse Waldviertel Thayatal. "Der Herbst war etwas durchwachsen, wir haben mit vielen jungen Spielern und Legionären die Meisterschaft bestritten, die Jungen brauchen noch etwas Zeit. Die Entwicklung passt, eigentlich sind wir zufrieden, wo wir derzeit stehen und die Voraussetzungen für die jungen Akteure sind gut. Bei diesen ist noch sehr viel Potential da und wir können in der nächsten Zeit eine weitere Steigerung erwarten", meint Drosendorfs Obmann Matthias Renard.

Innenverteidiger statt Stürmer

In der Transferzeit kam es beim Tabellenneunten zu einem Legionärstausch, von Stürmer Jiri Adamec hat sich Drosendorf getrennt und dafür holte man einen neuen Innenverteidiger. Jiri Majewski wurde aus Tschechien verpflichtet, der große Routinier soll für noch mehr Stabilität in der Defensive sorgen. Zudem wurde von Geras bis Sommer Niklas Heichinger ausgeliehen, der junge Spieler hat schon im Nachwuchs bei Drosendorf gekickt.

Am 24. Jänner startete Drosendorf in die Vorbereitung auf die Rückrunde, das Highlight der kommenden Woche ist sicher vom 20. bis 23. Februar das Trainingslager in Opava. In Tschechien werden auch zwei Testspiele absolviert, zurück in Österreich wird noch zweimal getestet. ehe die Frühjahresmeisterschaft wieder losgeht.

Nach einer durchaus interessanten Herbstrunde mit teils überraschenden Ergebnissen lag Drosendorf im Mittelfeld der 2. Klasse Waldviertel Thayatal, der Obmann des Tabellenneunten schätzt die Liga in der Rückrunde noch stärker ein: "Viele Vereine haben in der Transferzeit etwas getan und sich zusätzlich verstärkt, ich glaube, dass es eine spannende Rückrunde wird. Ich sehe für uns positiv ins Frühjahr, wenn unsere jungen Spieler in der Vorbereitung dranbleiben. Wir haben gute Chancen noch einige Punkte zu machen, wenn alle mitziehen, können wir uns noch etwas nach oben orientieren. Ich hoffe, dass wir in der Tabelle noch die eine oder andere Mannschaft überholen können."

