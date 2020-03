Zufriedenstellende Hinrunde - Japons möchte sechsten Rang verteidigen

Details Freitag, 06. März 2020 07:54

Nach einem 0:3 zum Auftakt der Herbstmeisterschaft gegen Karlstein gelang der Mannschaft von SV Union Japons eine vier Matches andauernde Siegesserie. In der zweiten Hälfte der Hinrunde wechselten sich Siege und Niederlagen ab, der Verein etablierte sich im oberen Teil der Tabelle und landete mit 21 Zählern an der sechsten Stelle der 2. Klasse Waldviertel Thayatal. "Nach Rang 4 in der Vorsaison waren viele optimistisch und die Erwartung etwas höher, wir sind aber der kleinste Verein in der Liga und unser Ziel ist immer ein einstelliger Tabellenplatz. Es hat in der ersten Saisonhälfte alles gepasst und wir sind zufrieden mit der Hinrunde", lautet die positive Herbstbilanz von Sektionsleiter Raimund Bock.

Zwei Rückkehrer und ein Abgang

In der Transferzeit blieb es bei Japons relativ ruhig, nur an wenigen Stellen wurde in der Pause der Kader verändert. Marek Snyta wurde als einziger Abgang bestätigt, er wechselte in die 2. Klasse Weinviertel Nord zu Drasenhofen. Dafür wurden zwei Spieler wieder zurück an ihre alte Wirkungsstätte geholt, Tomas Poul dockte von Großkadolz beim Tabellensechsten an, er kann in der Offensive im Mittelfeld oder im Sturm eingesetzt werden. Christof Rauscher spielte zuletzt bei Irnfritz, er kann im Mittelfeld oder in der Defensive auflaufen.

Ende Jänner startete Japons in die Vorbereitung auf das Frühjahr, diese läuft bisher gut, bei der Trainingsbeteiligung ist laut Bock aber noch etwas Luft nach oben. Auf Kunstrasen wurde ein erster Test gegen Eintracht Pulkautal absolviert, am 15. März findet auswärts gegen Pleißing der Probegalopp zur Rückrunde statt.

Zur Ausgangslage der Liga in der Frühjahressaison meint der Sektionsleiter von Japons: "Wir werden sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn es normal läuft, wird es Schwarzenau schaffen. Vielleicht können Allentsteig und Karlstein noch etwas näher herankommen, der Herbstmeister ist aber defensiv sehr stark, hat einen sehr guten Stürmer und ist vorne extrem effizient." Raimund Bock ergänzt noch zu den Zielen seines Vereins in der Rückrunde: "Irnfritz, Thaya sowie Drosendorf sind nur knapp hinter uns und es wird zwischen Rang 6 und 9 sehr eng bleiben. Wir wollen hinten weniger Tore bekommen und vorne mehr erzielen, wenn es uns gelingt, den sechsten Platz zu verteidigen, wäre es gut und jede Platzverbesserung würden wir gerne annehmen."

