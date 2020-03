Mögliche Ansteckung nicht verantwortbar - Allentsteig/Göpfritz setzt Trainingsbetrieb rigoros aus

Details Samstag, 14. März 2020 17:25

Die Herbstbilanz fiel bei SG Allentsteig/Göpfritz sehr positiv aus, der Verein war am Ende der ersten Saisonhälfte schon lange nicht mehr so weit oben in der Tabelle gestanden. Die Mannschaft schloss die Hinrunde mit 26 Punkten an der zweiten Stelle der 2. Klasse Waldviertel Thayatal ab. In der Winterpause wurde der Kader der Kampfmannschaft gehalten und blieb unverändert, nur drei junge Spieler und ein arrivierter Akteur wurden für die Reserve mit an Bord geholt. Die Wintervorbereitung verlief etwas zäh, ehe der Spielbetrieb in ganz Österreich aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt wurde.

Zwei Testspiele verloren

"Wir starten am 14. Februar in das Mannschaftstraining und fingen etwas später an, sechs Wochen Zeit wären sicher genug gewesen. Die Vorbereitung war doch eher zäh, die Trainingsbeteiligung war gut, es haben aber teilweise Stammkräfte gefehlt", blickt Spielertrainer Stephan Gerstl auf die vergangenen Wochen zurück. Er ergänzt dazu: "Zweimal haben wir zudem gestartet und verloren beide Vorbereitungsspiele, dabei hatten wir aber ziemlich viel probiert und die Ergebnisse sind nicht wirklich relevant. Wir haben teilweise in Göpfritz, teilweise im Turnsaal oder auf Kunstrasen trainiert, unser Platz war zu nass. Heute hätten wir noch in Bergern getestet, nach den Maßnahmen der letzten Tage wurde das Match sofort abgesagt. So traurig die Zwangspause ist, sie kommt für uns nicht ganz ungelegen."

Der Verein handelte nach den Mitteilungen und Beschlüssen des ÖFB sowie des Landesverbandes schnell: "Wir haben auch den Trainingsbetrieb rigoros eingestellt. Es gibt bei uns Spieler, die zum Beispiel bei der Rettung oder Polizei arbeiten und man will nicht verantworten, wenn jemand angesteckt wird", so der Coach des Tabellenzweiten.

Stephan Gerstl meint weiter zu der derzeitigen außergewöhnlichen Situation: "Das normale Leben soll wieder einkehren können, die Maßnahmen sind wichtig und die Leute sollen sich auch daran halten, damit es wieder besser wird. Jeder von uns im Verein iss alt genug, für seinen Körper selbst etwas zu machen, jetzt wird einmal abgewartet und wir werden sehen, wann wieder gestartet werden kann. Die nächsten zwei, drei Wochen werden zeigen, wie sich die Situation entwickelt, dann kann entschieden werden, wie es mit der Meisterschaft weitergeht."

