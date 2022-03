SV Willendorf sucht dringend neuen Vorstand

Details Donnerstag, 10. März 2022 13:49

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Hans Katits, Obmann und Sportlicher Leiter des SV Willendorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Michael Cerny überwintert in der 2. Klasse Wechsel nach sieben Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen mit 23 Punkten auf Rang vier. Lediglich vier Zähler hinter Spitzenreiter Scheiblingkirchen II. Doch Willendorf-Obmann Katis beschäftigt aktuell etwas ganz Anderes: "Der jetzige Vorstand hört im Sommer auf und Nachfolger hat man bis dato noch keine. Im schlechtesten Fall könnte es die letzte Halbsaison sein. Das wäre aber sehr schade."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Hans Katits: "Die Punkteausbeute mit 23 Punkten ist okay. Leider haben wir sogar noch drei bis vier Zähler mehr liegen gelassen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Katits: "Die Stimmung im Verein schätze ich als gut ein. Jedoch hört der jetzige Vorstand im Sommer auf und Nachfolger hat man bis dato noch keine. Im schlechtesten Fall könnte es die letzte Halbsaison sein. Das wäre aber sehr schade."

Handlungsbedarf gab es in der Offensive

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Katits: "Mit Fabian Scherleitner ist ein 'Willendorfer Bua' berufsbedingt nicht schon im Sommer sondern erst jetzt in der Rückrunde mit dabei. Dazu kam Mario Hofer von Breitenau für die Offensive, wo Handlungsbedarf gegeben war."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Katits: "Ja, die Verletzungen gab es und gibt es auch derzeit noch. Aber wir hoffen bis zum Meisterschaftsstart das fast alle Spieler wieder gesund sind."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Katits: "Das Ziel ist ganz klar oben dran zu bleiben und am Ende unter den ersten fünf Mannschaften zu sein."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Katits: "Ja, wir rechnen mit einer normalen Durchführung der Meisterschaft. Hoffentlich…"

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Katits: "Die ersten sechs Vereine haben alle noch Chancen. Sollten die sogenannten Favoriten ganz oben aber Schwankungen haben und Punkte liegenlassen, dann könnte es sogar noch spannender werden, als es jetzt schon ist."