ASK Ternitz als ungeschlagener Zweiter

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Ayhan Atabinen, Spieler-Trainer des ASK Ternitz, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Wechsel nach sieben Siegen und fünf Remis mit 26 Punkten auf Rang zwei. Ungeschlagen aber dennoch nicht Erster. Auch das gibt es und so liegt man einen Zähler hinter Spitzenreiter Scheiblingkirchen II. Eine spannende Ausgangsposition also für das Frühjahr 2022. Für Ternitz wäre der Meistertitel angesichts der stolzen Vergangenheit umso schöner, denn 1951 war der ASK als Sieger der niederösterreichischen Landesliga sogar in die Staatsliga B (damals zweithöchste Spielklasse) aufgestiegen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ayhan Atabinen: "Es tut natürlich schon ein wenig weh, wenn man mit seiner Mannschaft noch unbesiegt ist, aber dennoch nicht auf Platz eins steht. Das 1:1 im letzten Spiel hat über den Winterkönig entschieden und da hatten wir knapp vor Schluss noch die große Chance zum Sieg. Insgesamt bin ich aber mit der Herbstsaison natürlich zufrieden und sehr stolz auf mein Team."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Atabinen: "Die Stimmung ist jetzt sehr positiv. Als ich 2017 nach Ternitz gekommen bin, da hat hier fast Chaos geherrscht. Es hat empfindliche Niederlagen gegeben und das Publikum hat sich für den Verein nicht mehr interessiert. Mir war bewusst, dass ich auch nicht zaubern kann, aber wir haben Änderungen vorgenommen und diese haben sich ausgewirkt. Der Charakter meiner Mannschaft ist top und auch das Interesse ist jetzt da. Gegen Pottschach und Scheiblingkirchen II war die Tribüne voll, sogar ein Fanclub hat sich bei mir gemeldet. So etwas ist natürlich sehr erfreulich."

Im Februar geht es zum Trainingslager nach Antalya

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Atabinen: "Es gibt keine Abgänge. Es freut mich als Trainer und sportlicher Leiter sehr, dass bei uns kein Spieler wegen Corona aufgehört hat oder den Verein wechseln will. Beim Trainingsstart waren bis auf zwei Spieler, die Spätschicht hatten, alle Mann da. Zugänge sind noch möglich, wir schauen uns um. Wenn wir zwei gute Legionäre finden, dann kann es sein, dass wir zuschlagen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Atabinen: "Mit 13 Spielern, die man als Stamm bezeichnen kann, haben wir im Grunde einen sehr, sehr kleinen Kader. Dadurch schmerzen uns Ausfälle, von denen auch wir leider nicht verschont wurden, dann natürlich ganz besonders. Aber insgesamt sind wir dafür wirklich gut durch den Herbst gekommen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Atabinen: "Wenn wir wirklich noch neue Spieler holen, dann gilt es natürlich darauf zu achten, dass sie bereits drei Mal geimpft sind. Uns bringen keine Stars oder Legionäre etwas, die noch ungeimpft sind. Darauf muss ich als Sportlicher Leiter natürlich achten. Wir brechen zudem am 6. Februar mit 50 Personen zum Trainingslager nach Antalya auf. Darauf freuen wir uns schon sehr. Unser erstes Ligaspiel ist dann gleich gegen Scheiblingkirchen II, da kommt es zum direkten Duell Erster - Zweiter. Jeder Fußballer will natürlich um die Meisterschaft spielen. Es ist kein 'Muss' für uns, aber es ist keine Frage, dass wir den Titel holen wollen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Atabinen: "Ganz ehrlich: Momentan sagt mir mein Gefühl, dass wir die Saison nicht fertig spielen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Atabinen: "Über Ternitz möchte ich jetzt nicht sprechen, aber mit Scheiblingkirchen II und Pottschach gibt es noch zwei weitere wirklich sehr gute Mannschaften. Wenn wir hoffentlich spielen können, dann wird es am Ende einen verdienten Meister geben."