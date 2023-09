Puchberg beim SC Hochwolkersdorf ohne Chance

Details Montag, 25. September 2023 00:01

2. Klasse Wechsel: Hochwolkersdorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Puchberg vor knapp 70 Besuchern mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Hochwolkersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Eine Viertelstunde lang konnten die Gäste die Null halten. Onur Keles brachte den Gastgeber aber dann in der 16. Minute in Front. Wieder eine Viertelstunde später gab es Elfmeter für die Heimischen. Gabor Varga erhöhte für Hochwolkersdorf auf 2:0 (30.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Balazs Laki das 3:0 für den SC Hochwolkersdorf (44.). Zur Halbzeit blickte Hochwolkersdorf auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Laki jubelt über Doppelpack

Eigentlich war der ATSV Puchberg schon geschlagen, als Laki das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (68.). Letztlich kam der SC Hochwolkersdorf gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der SC Hochwolkersdorf beim Sieg gegen Puchberg verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Hochwolkersdorf weiter verheißungsvoll aus. Bei Hochwolkersdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt der SC Hochwolkersdorf die beste Defensive der 2. Klasse Wechsel. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hochwolkersdorf.

Mit 23 Gegentreffern ist der ATSV Puchberg die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Abwehrprobleme von Puchberg bleiben akut, sodass der ATSV Puchberg weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit erst sieben erzielten Toren hat Puchberg im Angriff Nachholbedarf. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der ATSV Puchberg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Situation von Puchberg ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SC Hochwolkersdorf handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein.

Am kommenden Sonntag tritt Hochwolkersdorf beim USC Krumbach an, während der ATSV Puchberg zwei Tage zuvor den FC Mönichkirchen empfängt.

2. Klasse Wechsel: SC Hochwolkersdorf – ATSV Puchberg, 4:0 (3:0)

68 Balazs Laki 4:0

44 Balazs Laki 3:0

30 Gabor Varga 2:0

16 Onur Keles 1:0

