Ausgeglichenes Duell zwischen Natschbach-L. und St. Egyden/Stfd.

Details Samstag, 16. September 2023 00:02

2. Klasse Wechsel: Die Union Natschbach-L. und der FC St. Egyden/Steinfeld teilten sich an diesem Spieltag vor 65 Fans die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Natschbach-L. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Seydi Kurt traf in der fünften Minute mit einem Schuss ins Kreuzeck zur frühen Führung. In Minute 17 hatten die Gastgeber die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, scheitern allerdings am Schlussmann der Gäste.

Seydi hat das 2:0 auf dem Fuß aber scheitert leider zuerst am Goalie und dann an sich selbst. Christian Stellwag, Ticker-Reporter

Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Später Ausgleich

Die Gäste konnten erst in Halbzeit zwei antworten. Martin Biegler war zur Stelle und markierte das 1:1 des FC St. Egyden/Stfd. (57.). Das beflügelte die Gäste und sie konnten das Spiel sogar drehen. Für das zweite Tor der Gäste war Richard Nemeth verantwortlich, der in der 65. Minute per Elfmeter das 2:1 besorgte. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Christian Strobl von der Union Natschbach-L, der in der 65. Minute mit Rot (Tätlichkeit) vom Platz geschickt wurde. In der 84. Minute erzielte Kilian Temmel das 2:2 für Natschbach-L.

Tor, Toor, Tooor für Union Natschbach-L. zum 2:2 durch Kilian Temmel per Kopf. Da kommen Erinnerungen an Robin van Persie bei der WM hoch! Der fliegende Natschbacher. Christian Stellwag, Ticker-Reporter

Zehn gegen zehn lautete die Devise ab der 87. Minute, nachdem Thomas Maczko von St. Egyden/Stfd. die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Union Natschbach-L. und der FC St. Egyden/Steinfeld die Punkte teilten.

Für Natschbach-L. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Nur einmal ging die Union Natschbach-L. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der FC St. Egyden/Stfd. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato zwölf Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von St. Egyden/Stfd. in dieser Saison.

Mit diesem Unentschieden verpasste der FC St. Egyden/Stfd. die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der FC St. Egyden/Steinfeld trotzdem und steht nun auf Rang acht. Die bisherige Saisonbilanz von Natschbach-L. bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Egyden/Stfd. bei.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist die Union Natschbach-L. zum USC Hochneukirchen, tags zuvor begrüßt der FC St. Egyden/Steinfeld den ASK Ternitz vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Wechsel: Union Natschbach-L. – FC St. Egyden/Steinfeld, 2:2 (1:0)

84 Kilian Temmel 2:2

65 Richard Nemeth 1:2

57 Martin Biegler 1:1

5 Seydi Kurt 1:0

