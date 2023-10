Pottschach patzt gegen Puchberg

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Wechsel: Rund 220 Besucher kamen am Freitagabend nach Grafenbach. Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich der SVSF Pottschach dem ATSV Puchberg mit 3:2 beugen. Enttäuschung bei Pottschach: Puchberg, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch.

Lange Zeit hielt auf beiden Seiten die Null. Kilian Posch brachte dann aber den SVSF Pottschach in der 39. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Fischer bringt den Umschwung in Gang

Mit einem schnellen Doppelpack (49./53.) zum 2:1 schockte Maximilian Fischer Pottschach und drehte das Spiel. In der 62. Minute war Posch aber wieder mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Doch nur wenige Minuten später jubelte der Tabellenletzte erneut. Peter Braunstorfer versenkte die Kugel zum 3:2 (65.). Unter dem Strich verbuchte der ATSV Puchberg gegen den SVSF Pottschach einen 3:2-Sieg.

Trotz der Schlappe behält Pottschach den vierten Tabellenplatz bei. Die gute Bilanz des SVSF Pottschach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Pottschach bisher vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Der SVSF Pottschach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Puchberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des Gasts keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Mit 27 Toren fing sich der ATSV Puchberg die meisten Gegentore in der 2. Klasse Wechsel ein. Nur einmal ging der ATSV Puchberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Sonntag trifft Pottschach auf den USC Krumbach, Puchberg spielt tags zuvor gegen den FC St. Egyden/Steinfeld.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – ATSV Puchberg, 2:3 (1:0)

65 Peter Braunstorfer 2:3

62 Kilian Posch 2:2

53 Maximilian Fischer 1:2

49 Maximilian Fischer 1:1

39 Kilian Posch 1:0

