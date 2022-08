Traumstart für Krumbach gegen Puchberg

Details Samstag, 20. August 2022 04:36

2. Klasse Wechsel: Startschuss zur neuen Saison in Puchberg. In der ersten Runde empfing der ATSV Puchberg den USC Krumbach vor mehr als 50 Fans. Der ATSV Puchberg konnte dem USC Krumbach zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4.

In der ersten Halbzeit merkte man, dass es für beide Mannschaften das erste Pflichtspiel war. Niemand wollte hier den ersten Fehler machen. Torlos ging es somit nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Nach der Pause ging es schnell

Doch kurz nach der Pause war der Bann gebrochen. Krumbach ging durch Zsolt Székely in der 47. Minute mit 1:0 in Führung. Nun ging es allerdings Schlag auf Schlag. Die Gäste erzielten schon in der 49. Minute das 2:0 durch Jürgen Ungerböck. Mit dem 3:0 durch Székely schien die Partie bereits in der 55. Minute mit dem USC Krumbach einen sicheren Sieger zu haben. Später traf der USC Krumbach erneut und stellte den Spielstand durch einen Treffer von Richard Szabó damit auf 4:0 (77.). Am Schluss siegte Krumbach gegen Puchberg.

2. Klasse Wechsel: ATSV Puchberg – USC Krumbach, 0:4 (0:0)

77 Richard Szabó 0:4

55 Zsolt Szekely 0:3

49 Juergen Ungerboeck 0:2

47 Zsolt Szekely 0:1