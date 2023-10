Rabensburg fügt Drasenhofen vierte Pleite in Serie zu

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Weinviertel: Etwa 100 Zuschauer kamen am 9. Spieltag nach Rabensburg. Am Samstag verbuchte Rabensburg einen 3:1-Erfolg gegen Drasenhofen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ESV Rabensburg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der USC Drasenhofen geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Tomas Klvana das schnelle 1:0 für Rabensburg erzielte. Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Julian Graf vom ESV Rabensburg den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Muamer Sahbaz von Drasenhofen in der 31. Minute. Im ersten Durchgang hatte Rabensburg etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Klvana mit Elfer-Doppelpack

Matthias Thiem versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz des Heimteams. Mit einem schnellen Doppelpack (54./58.) zum 3:1 schockte Dusan Klvana den USC Drasenhofen. Thiem erlebte binnen kurzer Zeit das volle Spektrum der Emotionen. Kurz nach dem Torerfolg flog Thiem mit der Gelb-Roten Karte vom Feld (57.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann der ESV Rabensburg gegen Drasenhofen.

Rabensburg machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ESV Rabensburg bei. Die letzten Resultate von Rabensburg konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der USC Drasenhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den ESV Rabensburg – Drasenhofen bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Drasenhofen in dieser Saison. Die Gäste mussten sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Drasenhofen insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der USC Drasenhofen ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Am kommenden Sonntag trifft Rabensburg auf den USV Schrick, Drasenhofen spielt am selben Tag gegen den USC Wetzelsdorf.

2. Klasse Weinviertel: ESV Rabensburg – USC Drasenhofen, 3:1 (1:0)

58 Dusan Klvana 3:1

54 Dusan Klvana 2:1

51 Matthias Thiem 1:1

4 Tomas Klvana 1:0

