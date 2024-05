Gloggnitz lacht nun allein von der Tabellenspitze!

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 11:51

Samstag Abend duellierten sich der SC Retz und die SV Gloggnitz. Der Erstgenannte fieberte dieser Partie entgegen. Eine schwierige Aufgabe wartete, aber man rechnete sich durchaus Chancen aus. Immerhin war die Mannschaft seit fünf Runden ungeschlagen und konnte in dieser Zeit auch drei Siege feiern. Am vergangenen Wochenende wurde Titelkandidat Korneuburg auswärts sogar ein Unentschieden abgerungen. Nun wartete ein anderer Aspirant auf die Krone. Die Gäste spielen eine bombenstarke Rückrunde und möchten sich Mitte Juni dann auch Meister nennen. Konzentriert riefen sie ihre Leistung ab. Am Ende traten sie die Rückreise mit einem vollen Erfolg im Gepäck an.

Offener Schlagabtausch

Rund 370 Zuschauer strömten auf den Sportplatz. Die Heimfans freuten sich auf ihre Burschen, die zuletzt regelmäßig überzeugten. Und tatsächlich starteten sie sehr selbstbewusst in die Partie. Die Jungs von Trainer Andreas Haller versteckten sich nicht und suchten ihr Heil in der Offensive. Sehr mutig! Aber sie hätten sich dafür beinahe sehr schnell belohnt. In der sechsten Minute köpfte Islam Dogan eine Hereingabe nämlich an die Latte. Leider machten sich die Hausherren das Leben mit unnötigen Fehlern im Spielaufbau unnötig schwer. Zunächst hatte man bei einem Missverständnis noch Glück, dass dieses nicht zu einem Gegentreffer führte. Nach einer Viertelstunde war es dann aber soweit. Da wurde eine Unsicherheit eiskalt bestraft! Und wie! Der Retzer Goalie stürmte raus, um einen misslungenen Pass des Mitspielers zu entschärfen. Ein Pressball war die Folge, welcher schließlich bei Patrick Handler landete. Der Offensivakteur übernahm das Leder per Halbvolley in einer Entfernung von rund 35 Metern zum Tor. Perfekt getroffen landete die Wuchtel tatsächlich im Kasten! Die Gloggnitzer feierten. Völlig zurecht! Das war große Klasse! Die Gastgeber andererseits, muss man sagen, zeigten sich davon nicht wirklich beeindruckt. Und agierten weiter sehr angriffslustig. Zählbares schaute aber nicht raus. In der gefährlichsten Szene war die Stange im Weg. Mit dem Stand von 0:1 pfiff der Referee zur Pause.

Titelkandidat macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel ging es in der gleichen Tonart weiter. Bestimmend in diesem Aufeinandertreffen war der Offensivdrang beider Mannschaften. Die Gäste waren dazu vielleicht auch defensiv noch um einen Tick konzentrierter. So schafften sie es tatsächlich, auch in der zweiten Halbzeit ohne Gegentreffer zu bleiben. Vorne sorgte man dann in der 69. Minute für klare Verhältnisse. Retz klärte einen Ball an der Seitenlinie nicht konsequent genug. Josef Pross schnappte sich das Spielgerät und zog in seiner unnachahmlichen Art und Weise in Richtung des Sechzehners. Schließlich blieb der Goalgetter dann im Abschluss auch noch cool und beförderte das Runde wuchtig ins Eckige. Ein äußerst wichtiges Tor! Die Heimischen verkauften sich gut und man hatte das Gefühl, das Pendel könnte jederzeit auch noch in die andere Richtung ausschlagen. Jetzt aber sollte das die Vorentscheidung gewesen sein. Und tatsächlich war es dann auch so, dass der Meisterkandidat den Erfolg in der verbleibenden Restspielzeit heimspielte. Mit dem Schlusspfiff stand fest, dass Gloggnitz von nun an alleine an der Tabellenspitze steht. Bereits nächste Woche steigt in der heimischen Krammer-Arena das wohl entscheidende Duell um die Krone gegen Korneuburg. Auf dieses Highlight wird sich der Verein in den nächsten Tagen intensiv vorbereiten. Der Meistertitel ist zum Greifen nahe.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Kompliment an die Burschen! Die Wehwehchen werden immer mehr. Aber auch der Wille wächst, das bis zum Ende durchzuziehen. Jetzt wartet der große Showdown auf uns mit Korneuburg. Es geht um die Tabellenführung. Ich merke in meinem Umfeld, wie groß das Interesse an diesem Spiel ist. Wir werden alles reinwerfen, um unsere Fans stolz zu machen.“

Der Beste: Patrick Handler (Mittelfeld SV Gloggnitz)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.