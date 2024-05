Vor 1.200 Zuschauern: SC Lassee neuer Leader nach klarem Heimsieg im Showdown gegen FC Neudorf!

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:16

Im Rahmen der 24. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest kam es zum mit Spannung erwarteten und richtungsweisenden Aufeinandertreffen im Titelkampf zwischen SC Lassee und FC Neudorf. Die Heimmannschaft, SC Lassee, setzte sich vor 1.200 Zusehern (!) mit einem überzeugenden 4:1 durch und demonstrierte ihre Stärke auf heimischem Rasen. Damit hat man nun - durch den Vorteil im direkten Duell - die Nase vorne und das Heft im Meisterrennen in der eigenen Hand.

Eine starke erste Halbzeit für Lassee mündet in Pausenführung

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff des Regionalligaschiedsrichters Andreas Kaiblinger. SC Lassee übernahm schnell die Kontrolle und setzte die Gäste aus Neudorf unter Druck. In der 19. Minute brach Lukas Thaller den Bann und erzielte das 1:0 für den SC Lassee, indem er geschickt auf einen Abpraller reagierte und den Ball über die Linie drückte. Das Team baute seine Führung in der 23. Minute weiter aus, als Thomas Naimer nach einer Ecke von links eine Unachtsamkeit in der Neudorfer Abwehr ausnutzte und per Kopf zum 2:0 traf. Trotz weiterer Bemühungen blieb es zur Halbzeit bei diesem Stand.

Neudorf kämpft zurück, doch Lassee behält die Oberhand

Unmittelbar nach der Pause machte FC Neudorf seine Absichten klar, als Michael Böhm in der 50. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte, was kurzzeitig die Hoffnungen der Gäste weckte. Doch SC Lassee ließ sich nicht beirren und erhöhte den Druck erneut. Der eingewechselte Maximilian Hansi markierte in der 75. Minute das wichtige 3:1, indem er einen langen Ball gekonnt verarbeitete und ins lange Eck traf. In den Schlussminuten der Partie sorgte Lukas Thaller mit seinem zweiten Treffer des Tages für den Endstand von 4:1. Sein geschicktes Dribbling und präziser Abschluss in der 86. Minute ließen die Fans jubeln und besiegelten den Sieg für den SC Lassee.

Lassee übernimmt die Tabellenspitze

Das Spiel endete nach intensiven 95 Minuten mit einem verdienten Sieger. SC Lassee demonstrierte eine starke Teamleistung und übernahm die Spitze der Tabelle von den nun punktegleichen Neudorfern. Die Mannschaft zeigte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Geschlossenheit und Effizienz, was ihnen letztendlich drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft sicherte. Für FC Neudorf war es eine enttäuschende Niederlage, während SC Lassee seinen Lauf in der Liga fortsetzt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Lassee : FC Neudorf - 4:1 (2:0)

86 Lukas Thaller 4:1

75 Maximilian Hansi 3:1

50 Michael Böhm 2:1

23 Thomas Naimer 2:0

19 Lukas Thaller 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.