Poysbrunn/Ottenthal bezwingt Wetzelsdorf knapp

2. Klasse Weinviertel Nord: Die Differenz von einem Treffer brachte dem Poysbrunn-F./Ottenthal gegen Wetzelsdorf den Dreier. Das Match endete vor etwa 100 Besuchern mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Die Gäste vergaben die Rießenchance nach zehn Minuten in Führung zu gehen. Stefan Schuster brachte Poysbrunn-F./Ottenthal in der elften Spielminute in Führung. In der 21. Minute erzielte Lukas Cerny vom Elfmeterpunkt aus das 2:0 für die Heimmannschaft. Wetzelsdorf war weiterhin gefährlich, ließ aber die sich bietenden Chancen liegen. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Die zweite Halbzeit konnte Schiedsrichter Martin Göschl verletzungsbedingt nicht mehr weiter leiten - es übernahm der Reserve-Schiri Peter Sowitsch. Dann gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Patrik Horelica beförderte das Leder zum 1:2 des USC Wetzelsdorf in die Maschen (55.). Wetzelsdorf versuchte alles um den Ausgleich herbeizuführen. Obwohl dem SG Poysbrunn-F./Ottenthal nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Wetzelsdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Poysbrunn/O. setzt sich von Wetzelsdorf ab

Der Poysbrunn-F./Ottenthal verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

Der Angriff ist beim USC Wetzelsdorf die Problemzone. Nur 19 Treffer erzielten die Gäste bislang. Vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat Wetzelsdorf derzeit auf dem Konto.

Poysbrunn-F./Ottenthal setzte sich mit diesem Sieg vom USC Wetzelsdorf ab und belegt nun mit 23 Punkten den vierten Rang, während Wetzelsdorf weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 23 Zählern befindet sich der SG Poysbrunn-F./Ottenthal voll in der Spur. Die Formkurve des USC Wetzelsdorf dagegen zeigt nach unten.

Der Poysbrunn-F./Ottenthal tritt am Samstag, den 22.04.2023, um 16:30 Uhr, beim ESV Rabensburg an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Wetzelsdorf die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Poysbrunn-F./Ottenthal – USC Wetzelsdorf, 2:1 (2:0)

55 Patrik Horelica 2:1

21 Lukas Cerny 2:0

11 Stefan Schuster 1:0

