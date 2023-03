SG Ulrichskirchen: Leader Langenzersdorf wartet zum Frühjahrsauftakt

Details Donnerstag, 16. März 2023 13:19

Die SG Ulrichskirchen rangiert aktuell am fünften Tabellenrang der 2. Klasse Weinviertel Süd. Trainer Christopher Petermann übernahm den Verein im Herbst nach sechs Runden. Seitdem ging kein Spiel mehr verloren. Im Frühjahr möchte die Sportgemeinschaft an den letzten Herbstrunden anschließen und sich nach oben orientieren, wie der Trainer im ligaportal.at Gespräch berichtet.

Da der Trainer erst in Runde Sechs Trainer wurde, kann er über die ersten Runde nicht viel berichten, danach kam Ulrichskirchen aber so richtig in Fahrt, wie Petermann beschreibt: „Wir haben kein Spiel mehr verloren und wenn man die Tabelle nur seit der sechsten Runde hernimmt, wären wir mit zwei Punkten Tabellenführer. In einer 2.Klasse ist viel möglich, andererseits bist du bei einem Umfaller gleich weg von der Musik.“

Kapitän Schütz beendet Karriere, dafür drei Neuzugänge

Während der Vorbereitung durfte der Verein mit Raphael Thimler, Martin Fürst und Moumin Khawaja drei Neuzugänge vorstellen. „Raphael und Martin sind gestandene Kampfmannschaftsspieler, die uns irsinnig stablisieren. Moumin ist ein gut ausgebildeter Potentialspieler, der vielleicht noch seine Zeit braucht“, die Freude Petermanns über die drei Neuverpflichtungen wird etwas vom Rücktritt einer wichtigen Personalie getrübt. „Alex Schütz, unser Kapitän, hat altersbedingt seine Karriere beendet. Da verlieren wir enorme Routine, die unserer doch jungen Mannschaft sicher fehlen wird.“

Die Vorbereitung befindet sich in der finalen Phase. Der Trainer hofft bei den Trainings diesbezüglich auf optimale Bedingungen. „Die Krafteinheiten sind absolviert. Das Wetter ist vielleicht nicht der größte Motivator momentan, aber wir hoffen, dass es wärmer wird und wir in den nächsten zwei Wochen noch an der Spritzigkeit arbeiten können und dann im großen Duell gegen Langenenzersdorf, ich denke, das ist schon ein sehr wichtiges Spiel und richtungsweisendes Spiel, voll da sind.“

Top Drei werden anvisiert

Über die Zielsetzung ist sich der Trainer im Klarem und gibt folgende Marschroute vor: „Fußball ist oftmals Kopfsache, wenn man in einen Lauf hineinkommt, gibt es oft keine Erklärung, warum man auf einmal gewinnt. Wir haben viel Potential in der Mannschaft, die Qualität unter die ersten drei, vier zu kommen ist auf jeden Fall da und das ist das erklärte Ziel für die Saison. Ich denke Platz Eins und Zwei ist weg, aber Platz Drei ist auf jeden Fall drinnen, wenn wir einen Lauf haben. Schweinbarth schätze ich momentan als stärkste Mannschaft ein, die sind noch hinter uns, die werden hinten auch noch nachrücken. Ein weiteres Ziel ist es, dass wir zuhause alle Matches gewinnen und den Zuschauern ein Spektakel bieten.“

Frühjahrsauftakt 2. Klasse Weinviertel Süd

Samstag, 25. März

FC Kreuzstetten - FC Würnitz, 15:30 Uhr

USV Leitzersdorf - SV Stetten, 15:30 Uhr

SG Ulrichskirchen - SV Langenzersdorf, 15:30 Uhr

USV Sulz - SC Hohenruppersdorf, 19:00 Uhr

Sonntag, 26. März

SCU Obersdorf/P. - USV Gaweinstal, 14:30 Uhr

USV Schrick - SV Großschweinbarth, 16:30 Uhr

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei