Eibesthal bezwingt Kreuttal

Details Sonntag, 10. März 2024 10:42

2. Klasse Weinviertel: Eibesthal und Kreuttal lieferten sich ein spannendes Spiel, das vor 60 Besuchern 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine Demonstration des SC Kreuttal gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Über eine halbe Stunde lang blieb auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel stehen. Für das erste Tor sorgte Mario Mijic. In der 36. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Kreuttal führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Gastgeber drehen Spiel in der Schlussphase

Ondrej Spanel war es, der in der 53. Minute per Elfmeter das Spielgerät im Tor des SC Kreuttal unterbrachte. Doch die Gäste gingen erneut in Führung. Thomas Klaus versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz des USC Eibesthal. Die Heimsichen ließen sich aber nicht hängen und schlugen nochmal zurück. Das 2:2 des Heimteams stellte Martin Dolezel sicher (78.). Kurz vor Ultimo war noch Stefan Gindl zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Eibesthal verantwortlich (83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USC Eibesthal Kreuttal 3:2.

Eibesthal führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Stärke des USC Eibesthal liegt in der Offensive – mit insgesamt 27 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte der USC Eibesthal bisher sechs Siege und kassierte neun Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt der SC Kreuttal weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Kreuttal momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Kreuttal in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag trifft Eibesthal auf die SG Ulrichskirchen, Kreuttal spielt tags zuvor gegen den USV 1950 Hauskirchen.

2. Klasse Weinviertel: USC Eibesthal – SC Kreuttal, 3:2 (0:1)

83 Stefan Gindl 3:2

78 Martin Dolezel 2:2

56 Thomas Klaus 1:2

53 Ondrej Spanel 1:1

36 Mario Mijic 0:1

