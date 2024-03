Kreuttal gegen Hauskirchen mit dritter Pleite in Serie

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 08:00

2. Klasse Weinviertel: Gegen den USV Hauskirchen holte sich Kreuttal vor 130 Zuschauern eine 2:4-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV 1950 Hauskirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel war beiden Mannschaften ein Torerfolg verwehrt geblieben.

Florian Ivanitsch brachte den SC Kreuttal in der siebten Minute in Front. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf Hauskirchens Manuel Körmer zum 1:1 (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Husar-Doppelpack brachte die Vorentscheidung

Der USV 1950 Hauskirchen brachte durch Tomas Husar den Ball zum 2:1 über die Linie (47.). Die gastgeber vergaben nach 63 Minuten einen Elfmeter. Die Gäste versenkten die Kugel in der 66. Minute zum 3:1 und wieder war es Husar, der jubelnd abdrehte. In ruhiges Fahrwasser brachte Hauskirchen sich, indem Daniel Kolar das 4:1 erzielte (75.). Oliver Butsch verkürzte für Kreuttal später in der 86. Minute auf 2:4. Letzten Endes holte der USV 1950 Hauskirchen gegen den Gastgeber drei Zähler.

Der USV Hauskirchen setzte sich mit diesem Sieg vom SC Kreuttal ab und nimmt nun mit 31 Punkten den dritten Rang ein, während Kreuttal weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich Hauskirchen voll in der Spur. Die Formkurve des SC Kreuttal dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt Kreuttal beim ESV Rabensburg an, während der USV 1950 Hauskirchen einen Tag zuvor den USC Eibesthal empfängt.

2. Klasse Weinviertel: SC Kreuttal – USV 1950 Hauskirchen, 2:4 (1:1)

86 Oliver Butsch 2:4

75 Daniel Kolar 1:4

66 Tomas Husar 1:3

47 Tomas Husar 1:2

43 Manuel Koermer 1:1

7 Florian Ivanitsch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.