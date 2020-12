2. Klasse Ybbstal: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 10:53

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Patrik Pervorfi (USV Viehdorf)

Endergebnis:



1. Patrik Pervorfi (USV Viehdorf / 2133 Stimmen)

2. Luca Pehböck (SU Aschbach / 1940 Stimmen)

3. Patrick Sturm (Union Wolfsbach / 1302 Stimmen)

4. Michael Mensing (FC Hollenstein / 678 Stimmen)

5. Younes Alkheder (SV Gaflenz / 454 Stimmen)

6. Leon Schachinger (SV Gaflenz / 315 Stimmen)

7. Clemens Zavarsky (SV Gaflenz / 220 Stimmen)

8. Stefan Hofmarcher (FC Sonntagberg / 192 Stimmen)

9. Lukas Schachermayer (FC Ertl / 147 Stimmen)

10. Florian Auer (ASKÖ Lunz/See / 125 Stimmen)