Ferschnitz souverän: Kleinpöchlarn weiterhin ohne Sieg

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Vor rund 80 Besuchern kam es am Samstag zum Duell zwischen dem USV Ferschnitz und dem SV Kleinpöchlarn. Der USV Intersport Winninger Ferschnitz setzte sich standesgemäß gegen den SV Kleinpöchlarn mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ der USV Ferschnitz keine Zweifel aufkommen und trug gegen Kleinpöchlarn einen Sieg davon.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Ferschnitz bereits in Front. Daniel Sitz markierte in der fünften Minute die Führung. Nach 38 Minuten konnte sich der Keeper der Gäste, Roland Gruber, auszeichnen.

Guter Schuss von Kilian Bachler wir sensationell gehalten vom Gästekeeper! Markus Weinzierl, Ticker-Reporter

Zur Pause reklamierten die Gastgeber eine knappe Führung für sich.

Vukovic-Doppelpack bringt drei Punkte

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Milan Vukovic schnürte einen Doppelpack (65./93.), sodass der USV Intersport Winninger Ferschnitz fortan mit 3:0 führte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Ferschnitz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Kleinpöchlarn.

Ferschnitz schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Prunkstück des USV Intersport Winninger Ferschnitz ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison des USV Ferschnitz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Ferschnitz die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Kleinpöchlarn bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Yspertal/AV. Nach der klaren Pleite gegen den USV Intersport Winninger Ferschnitz steht der SV Kleinpöchlarn mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive von Kleinpöchlarn zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Der USV Ferschnitz hat die Krise des SV Kleinpöchlarn verschärft. Der Tabellenletzte musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Ferschnitz dann im nächsten Spiel den SV Erlauf, während Kleinpöchlarn am gleichen Tag bei der SU Bischofstetten antritt.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Intersport Winninger Ferschnitz – SV Kleinpöchlarn, 3:0 (1:0)

93 Milan Vukovic 3:0

65 Milan Vukovic 2:0

5 Daniel Sitz 1:0

