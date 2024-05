SV Kleinpöchlarn triumphiert mit beeindruckendem Sieg gegen SG Ardagger / Viehdorf III 1c

Spielberichte

In einem spannenden Match, das am Samstag um 14:00 Uhr stattfand, sicherte sich der SV Kleinpöchlarn einen überzeugenden 5:2 Sieg gegen die Heimmannschaft SG Ardagger / Viehdorf III 1c. Das Spiel war von Anfang an von hoher Intensität geprägt, wobei beide Teams ihre Stärken ausspielten, doch letztendlich konnte sich der Gast durchsetzen.

Frühe Führung und Dominanz von Kleinpöchlarn

Der SV Kleinpöchlarn legte einen beeindruckenden Start hin, als Erik Karpacs bereits in der 15. Minute das erste Tor schoss, was der Mannschaft einen frühen Vorsprung und einen psychologischen Vorteil verschaffte. Die Gäste bauten ihre Führung in der 18. Minute weiter aus, als Sándor Szidor das 0:2 erzielte und somit die Dominanz von Kleinpöchlarn in der ersten Halbzeit unterstrich.

Die Stimmung des Viehdorfer Trainers ist sehr bescheiden. tschigwiri, Ticker-Reporter

Trotz des Rückstands gab die SG Ardagger / Viehdorf III 1c nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel, was durch das Elfmeter-Tor von Matthias Maurhart in der 26. Minute belohnt wurde, welches den Rückstand auf 1:2 verkürzte. Doch Kleinpöchlarn ließ nicht locker und erzielte durch Erik Karpacs mit einem spektakulären Fallrückzieher in der 35. Minute das 1:3 und kurz vor der Halbzeitpause durch denselben Spieler das 1:4.

Zweite Halbzeit: Kleinpöchlarn setzt Siegesserie fort

Zu Beginn der zweiten Halbzeit überraschte der SV Kleinpöchlarn erneut, indem Sándor Szidor direkt nach dem Wiederanpfiff in der 47. Minute das 1:5 markierte. Dieses Tor, unmittelbar nach einem Elfmeter, zeigte die Entschlossenheit und Effizienz von Kleinpöchlarn im Angriff. Die SG Ardagger / Viehdorf III 1c demonstrierte dennoch Kampfgeist. Matthias Maurhart konnte in der 80. Minute ein weiteres Tor für sein Team erzielen und den Spielstand auf 2:5 verbessern. Trotz dieses späten Tores und der Bemühungen der Heimmannschaft, das Blatt zu wenden, endete das Spiel mit einem klaren Sieg für den SV Kleinpöchlarn.

Der Endstand von 2:5 spiegelt die Überlegenheit des SV Kleinpöchlarn in diesem Spiel wider, bei dem sie ihre Chancen konsequent nutzten und eine starke Leistung in der Offensive zeigten. Die SG Ardagger / Viehdorf III 1c hingegen wird aus dieser Niederlage lernen müssen, um in zukünftigen Begegnungen stärker zurückzukommen.

2. Klasse Yspertal/AV: SG Ardagger / Viehdorf III 1c : SV Kleinpöchlarn - 2:5 (1:4)

80 Matthias Maurhart 2:5

47 Sándor Szidor 1:5

42 Erik Karpacs 1:4

35 Erik Karpacs 1:3

26 Matthias Maurhart 1:2

18 Sándor Szidor 0:2

15 Erik Karpacs 0:1

