Nächster Schritt Richtung Titel: Bischofstetten deklassiert TSV Nöchling

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 02:29

2. Klasse Yspertal/AV: Bischofstetten führte den TSV Nöchling vor rund 200 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. An der Favoritenstellung ließ die SU Bischofstetten keine Zweifel aufkommen und trug gegen die SPU TSV Nöchling einen Sieg davon. Das Hinspiel bei TSV Nöchling hatte Bischofstetten schlussendlich mit 5:3 für sich entschieden.

Ondrej Gabor brachte die SU Bischofstetten in der 17. Minute in Front. Thomas Maierhofer erhöhte den Vorsprung des Ligaprimus nach 33 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Gabor mit Dreierpack

Mit dem 3:0 von Matthias Schober für Bischofstetten war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Doppelpack für die SU Bischofstetten: Nach seinem zweiten Tor (75.) markierte Gabor wenig später seinen dritten Treffer (80.). Jakub Slowik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für Bischofstetten (88.). Letztlich feierte die SU Bischofstetten gegen die SPU TSV Nöchling nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wer soll Bischofstetten noch stoppen? Die SU Bischofstetten verbuchte gegen TSV Nöchling die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Yspertal/AV weiter an. Wer Bischofstetten besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 15 Gegentreffer kassierte die SU Bischofstetten. Bischofstetten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Die SU Bischofstetten scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 14 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Trotz der Schlappe behält die SPU TSV Nöchling den sechsten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die schmerzliche Phase von TSV Nöchling dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Nächster Prüfstein für Bischofstetten ist der SV Krummnußbaum (Samstag, 15:00 Uhr). Die SPU TSV Nöchling misst sich am selben Tag mit dem SG Waldhausen/Gloxwald (17:00 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: SU Bischofstetten – SPU TSV Nöchling, 6:0 (2:0)

88 Jakub Slowik 6:0

80 Ondrej Gabor 5:0

75 Ondrej Gabor 4:0

46 Matthias Schober 3:0

33 Thomas Maierhofer 2:0

17 Ondrej Gabor 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.