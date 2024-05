Waldhausen/Gloxwald dreht Spiel gegen SPU TSV Nöchling mit fulminanter Leistung

Spielberichte

Sonntag, 05. Mai 2024 02:28

Am Samstagnachmittag standen sich die SPU TSV Nöchling und die SG Waldhausen/Gloxwald in einem aufregenden Spiel gegenüber, das die Fans beider Seiten nicht so schnell vergessen werden. Der Endstand von 2:6 spiegelt eine Partie wider, in der vor allem die Gäste ihre Chancen konsequent zu nutzen wussten. Die erste Halbzeit schloss mit einem knappen Vorsprung für Waldhausen/Gloxwald ab, doch in der zweiten Halbzeit setzten sie noch einen drauf und sicherten sich einen unerwarteten, aber verdienten Sieg.

Ein Spiel voller Wendungen

Die Begegnung begann furios mit einem frühen Tor für die Heimmannschaft durch Matthias Gruber in der 4. Minute, was den Nöchlingern einen Traumstart bescherte. Doch Waldhausen/Gloxwald ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete schnell. Bereits in der 19. Minute gelang David Marx der Ausgleich, der das Spiel wieder offen gestaltete. Nur zwei Minuten später drehte Fabian Schachenhofer den Spieß erneut um und brachte die SPU TSV Nöchling mit 2:1 in Führung. Das Spiel nahm an Fahrt auf, und die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch. Ralf Rainbacher sorgte in der 28. Minute für den Ausgleich zum 2:2, bevor Elias Sponseiler kurz vor der Halbzeitpause das Spiel mit seinem Tor zum 2:3 aus Sicht der Nöchlinger drehte.

Die Gäste dominieren die zweite Halbzeit

Wer dachte, die erste Halbzeit sei spannend gewesen, wurde in der zweiten Hälfte eines Besseren belehrt. Waldhausen/Gloxwald kam entschlossen aus der Kabine und baute den Druck weiter aus. Elias Sandhofer erhöhte in der 68. Minute auf 2:4, gefolgt von einem weiteren Treffer durch David Marx in der 70. Minute, der mit seinem zweiten Tor des Tages den Spielstand auf 2:5 schraubte. Die Nöchlinger waren sichtlich bemüht, ins Spiel zurückzufinden, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Den Schlusspunkt setzte Julian Aigner in der 86. Minute mit dem Tor zum 2:6, das den überzeugenden Sieg für Waldhausen/Gloxwald besiegelte.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden Sieg für die SG Waldhausen/Gloxwald, die ihre Effektivität vor dem Tor unter Beweis stellte und die SPU TSV Nöchling trotz eines frühen Rückstands deutlich bezwang. Mit diesem Ergebnis hinterließen die Gäste einen starken Eindruck und zeigten, dass sie in der Lage sind, auch unter Druck die Oberhand zu behalten.

2. Klasse Yspertal/AV: TSV Nöchling : Waldhausen/Gloxwald - 2:6 (2:3)

86 Julian Aigner 2:6

70 David Marx 2:5

68 Elias Sandhofer 2:4

41 Elias Sponseiler 2:3

28 Ralf Rainbacher 2:2

21 Fabian Schachenhofer 2:1

19 David Marx 1:1

4 Matthias Gruber 1:0

