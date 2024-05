SV Krummnußbaum fährt in Waldhausen/Gloxwald souveränen "Dreier" ein

Spielberichte

Am Freitagabend trafen in der 22. Runde der 2. Klasse Yspertal/AV der SG Waldhausen/Gloxwald und der SV Krummnußbaum aufeinander. Im Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Drittplatzierten setzten sich die Gäste deutlich mit 3:0 durch und bleiben nach dem fünften Sieg im achten Rückrundenspiel vorne dran.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Chancen

Die Partie begann mit hohem Engagement beider Teams. Schon in der 4. Minute gab es die erste nennenswerte Chance des Spiels, als ein Unsicherheitsmoment der Waldhausener von den Gästen ausgenutzt wurde, doch SG-Torhüter Dominik Hochgatterer parierte geschickt. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten, unter anderem einem knappen Fehlschuss von Waldhausen in der 18. Minute und einem gefährlichen Freistoß des SV zwei Minuten später, blieben Tore aus. Die Defensive beider Mannschaften stand größtenteils sicher, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Krummnußbaum dreht in der zweiten Hälfte auf

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit intensiven, aber erfolglosen Angriffsbemühungen. Das änderte sich in der 66. Minute, als der SV Krummnußbaum durch einen Treffer von Bruno Cernansky in Führung ging. Cernansky zeigte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und brach den Bann für die Gäste. Der Tabellendritte ließ nicht locker und erhöhte den Druck. In der 83. Minute folgte das 0:2, erzielt von Daniel Gruber, der die Unsicherheiten in der Waldhausener Abwehr zu nutzen wusste.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 90. Minute durch einen Elfmeter, den Christoph Schmidinger souverän verwandelte. Mit diesem Treffer zum 0:3 sicherte sich der SV Krummnußbaum den Auswärtssieg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sebastian Aigner der Weiße erstellt.

