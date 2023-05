ASV Vösendorf: "Haben unsere Spielidee immer weiterentwickelt"

Details Freitag, 26. Mai 2023 08:58

Der ASV Vösendorf liegt im Endspurt einer grundsoliden Saison in der 2. Landesliga Ost auf einem annehmbaren sechsten Platz. Sowohl eine Rangverbesserung als auch ein Rangverlust dürften schwierig werden, man scheint derzeit gewissermaßen in der Platzierung einbetoniert. Dennoch warten auf die Elf von Sascha Steinacher noch einige spannende Aufgaben, die man bestmöglich bewältigen möchte, um am Ende auch tatsächlich von einer sehr guten Saison sprechen zu können. Wir haben uns mit dem Coach der Vösendorfer ausführlich unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Steinacher, wie bilanzieren Sie bislang zum Frühjahr?

Sascha Steinacher: Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir das ganz gut gemacht. Es sind noch vier Spiele zu spielen, dann können wir auch ein komplettes Fazit ziehen. Wir haben immer von Spiel zu Spiel gedacht, uns keine Zielsetzung in Form einer Platzierung oder Punkten gesetzt, daher müssen wir uns jedes Spiel ansehen, dann wird man sehen, was dabei herauskommt.

Ligaportal.at: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Sascha Steinacher: Wir haben charakterlich eine top Truppe, das muss man ehrlich sagen. Sie sind jetzt auch schon etwas länger zusammen, wir haben uns da super entwickelt und auch die Spielidee seit Beginn der Saison immer weiterentwickelt, die Stimmung ist hervorragend, es macht unglaublich viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten.

Ligaportal.at: Sie haben bereits betont, dass man von Spiel zu Spiel denkt, was hat man sich dennoch bis Saisonende vorgenommen, gibt es weitere Ziele?

Sascha Steinacher: Nachdem wir von Spiel zu Spiel denken, wollen wir noch so viele Punkte wie möglich holen. Es ist nicht so, dass wir die Saison ausklingen lassen wollen, sondern wir wollen bis zum letzten Spieltag Gas geben. Eine kleine Zielsetzung ist es noch, dass wir unsere Heimserie behalten, weiter ungeschlagen bleiben. Was die Platzierung betrifft, wird es nicht mehr so viel rauf oder runtergehen. Es geht immer ums Wie, um die Performance. Ist diese gut, wird auch der Erfolg kommen.

Ligaportal.at: Am Wochenende wartet Breitenau. Was ist das für ein Spiel?

Sascha Steinacher: Für Breitenau ist die Saison eigentlich gelaufen, sie können daher natürlich völlig befreit in die Partie gehen, wir können mehr verlieren als gewinnen. Wenn wir gewinnen, ist ohnehin jeder davon ausgegangen, wenn wir verlieren, ist es ein bisschen unangenehm, da Breitenau bislang nicht so viele Punkte gemacht hat. Jedes Spiel muss erst gespielt werden, jeder Gegner hat seine Qualitäten und seine Chance, wir werden versuchen, es druckvoll anzugehen und unsere Spielidee so durchzuziehen und dann am Ende des Tages wieder drei Punkte zu holen.

